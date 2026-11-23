Le 44e congrès annuel de la « Sport Literature Association » (SLA) se tiendra du mercredi 16 juin au samedi 19 juin 2027 à Sorbonne Université (Paris). Le comité scientifique de la SLA invite les chercheurs à soumettre des propositions de communication en anglais, d’une durée maximale de 20 minutes.

Les propositions, accompagnées d’un résumé de 250 mots maximum, doivent être déposées au moyen du formulaire en ligne. Pour toute question, il est possible de contacter Kasey Symons (responsable du programme scientifique) à l’adresse suivante : sportliteratureassociation@gmail.com.

La date limite de soumission des propositions est fixée au 26 février 2027.

Les propositions scientifiques doivent s’inscrire dans ls orientations de la revue de l’association (Aethlon : The Journal of Sport Literature). Elles pourront notamment porter sur les représentations du sport dans la littérature et les autres formes de création ou d’expression culturelle (cinéma, bande dessinée, théâtre, productions numériques, etc.). Les approches historiques, théoriques et culturelles sont également les bienvenues, dès lors qu’elles entretiennent un lien avec la littérature sportive.

Nous encourageons également les propositions consacrées à la création littéraire, qu’il s’agisse de fiction, de récits de non-fiction créative ou de poésie. Ces oeuvres originales pourront être présentées dans le cadre d’une session thématique ou lors d’une soirée de lectures.

Enfin, l’association accueille avec un intérêt particulier les communications des jeunes chercheurs et des doctorants. Ces derniers peuvent également soumettre un article pour le prix Lyle Olsen, destiné à récompenser un travail de recherche sur la littérature sportive. Les candidatures doivent être adressées avant le 15 mars 2027 à Mark D. Noe (markdnoe@comcast.net).