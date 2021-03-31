S’appuyant sur les œuvres de deux écrivains exilés, Bertolt Brecht et Friedrich Wolf, Naumann, le fils de Wolf, examine l’utopie persistante, la quête de l’Homme nouveau et les promesses de salut civilo-religieuses du XXe siècle.
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Anhand von zwei Exil-Schriftstellern, Bertolt Brecht und Friedrich Wolf, setzt sich Thomas Naumann mit der immer währenden Utopie, dem Streben nach dem Neuen Menschen auseinander. Das Heilsversprechen, gründend auf der christlichen Idee, zeigt er entlang des Werkes Brechts, der sich sehr großzügig aus dem Reichtum der Bibel bediente, auf. Beim Kommunisten und Dramatiker Friedrich Wolf sieht Thomas Naumann als letztgeborener Sohn Wolf dessen messianischen Eifer, der antreibt und gläubig irreführt. Der Ruf nach einer besseren, einer guten Neuen Welt war immer der Boden für Knechtschaft, Unterdrückung und Totalitarismus – das blutige 20. Jahrhundert steht hier nur beispielgebend.
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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :
"Brecht, la Bible et la morale (communiste)", par Sonia Combe (23 novembre 2026)
« En route pour le dernier combat », c’est ainsi que s’intitule le livre de Thomas Naumann consacré à Brecht, la Bible, le Nouveau comme l’Ancien Testament et surtout, ce qui nous intéressera ici, à sa morale. Brecht dont on vient de célébrer le soixante-dixième anniversaire de la mort, le 14 août 1956 à Berlin, et dont l’œuvre tombera dans le domaine public en janvier 2027.