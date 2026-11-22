La 5e séance du séminaire « Se moquer de la philosophie » se tiendra mercredi 25 novembre 2026 de 18h à 20h

Il y a peu de chance qu’elle ne se déroule pas exclusivement en ligne. Si la Sorbonne était ouverte ce jour-là, j’en serais évidemment ravi et modifierais cette annonce pour indiquer les modalités d’une rencontre vive. Mais pour l’heure, je communique les éléments qui permettront une rencontre tout aussi virtuelle que les 4 qui l’ont précédée. Donc :

Pour participer à la visioconférence, cliquez sur ce lien : https://visio.numerique.gouv.fr/yug-lmxx-qml

Pour participer par téléphone, composez le +33 9 79 94 06 78 et saisissez ce code : 607 014 4711#

Les auteurs qui nous inciteront – qui nous perturberont – cette fois-ci sont Pascal (lettre à Charlotte de Roannez sur le Dieu caché; De l’art de persuader), Bossuet (sermon sur La parole de Dieu), Emmanuel Levinas (« Langage quotidien et rhétorique sans éloquence » dans Hors sujet).

Vous pouvez vous procurer ces textes en les demandant à Bruno Clément (bpe.clement@gmail.com)

Le séminaire s’intitule cette année « Se moquer de la philosophie ». J’emprunte ce titre à Blaise Pascal, qui fut jadis l’objet d’un séminaire que j’ai tenu au Collège international de philosophie.

Pascal dit exactement: »Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher ». Et il va jusqu’à dire que Platon, Aristote, qu’on aurait tort de se représenter comme des gens austères ou ennuyeux, ont proposé leurs théories, fait leurs propositions, comme en se jouant, comme en souriant.

Nous examinerons donc à la fois l’arrière-pays pascalien, celui qui permet que s’énonce un paradoxe comme celui-ci, mais aussi les textes de Nietzsche, qui aimait tant se moquer – et de tous! – de Kant, qui fustige en les ridiculisant ceux qui ayant adopté un « ton grand seigneur » en philosophie pensent pouvoir prétendre l’avoir réformée, de Kierkegaard, qui a multiplié à plaisir et à l’infini les modes de sa moquerie, de Hobbes, si sévère avec Descartes, de Voltaire, lecteur désopilant de Leibniz – et de bien d’autres.

Mais « Se moquer de la philosphie », ce n’est évidemment pas l’affaire des seuls philosophes! Viendront aussi nous visiter toutes les écrivaines, tous les écrivains dont l’œuvre peut être, à un titre ou à un autre, mise en relation, même indirecte, même lointaine, avec la philosophie. Beckett est le premir nom qui vient à l’esprit (disons, au mien), mais Sarraute, mais Camus, mais de Staël, mais Bernhard, et bien d’autres seront aussi à nos côtés.