« La science-fiction vaincra ! », lançait Raymond Queneau en 1953 : la formule ouvre la présentation de La Science-fiction en France de Simon Bréan. Le 9 novembre 2026, le Booker Prize est allé à M. John Harrison pour The End of Everything. À 81 ans, l'ancien critique de la revue New Worlds est le plus âgé des lauréats et, selon la Fondation Booker, le premier à venir du monde de la science-fiction. En 2009, Kim Stanley Robinson reprochait aux jurés du prix d'ignorer le genre et citait déjà un roman de Harrison parmi ceux qui auraient dû l'emporter. L'un des jurés lui répondait que la science-fiction était devenue un monde clos. Harrison, de son côté, dit ne pas croire aux genres, et avoir laissé ses envahisseurs dans le vague pour éviter le roman de science-fiction « typique ». Ce que la presse appelle le premier Booker de la science-fiction va ainsi paradoxalement à un livre que son auteur a voulu tenir à distance du genre...

Sur ce que le genre fait à la lecture et au temps, on relira les comptes rendus des livres d'Irène Langlet, sa poétique puis Le temps rapaillé ; sur les théories de la fiction que la science-fiction porte en elle, Richard Saint-Gelais. L'appel du colloque Science-Friction rappelait que les filiations qu'un genre se donne servent aussi à le légitimer. The End of Everything n'est pas encore traduit en français. En attendant, l'index de Fabula recense des travaux sur la science-fiction depuis 2003.