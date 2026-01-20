An award-winning author argues for the necessity of cultural critics and intellectuals to American democracy

This incisive collection of essays investigates the moral imagination of modernism and our intellectual and political inheritance. George Scialabba offers a series of portraits of, and arguments with, American and European thinkers of the past hundred years, ranging from conservatives such as John Gray, William Buckley, and Jonathan Haidt to radicals such as Dwight Macdonald, Christopher Hitchens, and Bill McKibben.

In our moment of democracy under siege, with intellectual work popularly derided as only for "elites," Scialabba champions such thinkers as Richard Rorty, Barbara Ehrenreich, and Christopher Lasch, with their emphasis on democratic political culture and their faith in the capacities of ordinary people and the importance of intellectual work. This collection passes on these values "in a sealed envelope," as Rilke says of love between selfish lovers, for future generations to use in crafting their own "intelligent utopia."

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Traduction proposée

Un auteur primé plaide pour la nécessité des critiques culturels et des intellectuels dans la démocratie américaine

Ce recueil d’essais incisif interroge l’imagination morale du modernisme et notre héritage intellectuel et politique. George Scialabba propose une série de portraits de penseurs américains et européens des cent dernières années, et de discussions avec eux, des conservateurs comme John Gray, William Buckley et Jonathan Haidt aux radicaux comme Dwight Macdonald, Christopher Hitchens et Bill McKibben.

En ce moment où la démocratie est assiégée, où le travail intellectuel est couramment raillé comme réservé aux « élites », Scialabba défend des penseurs tels que Richard Rorty, Barbara Ehrenreich et Christopher Lasch, avec leur insistance sur la culture politique démocratique et leur foi dans les capacités des gens ordinaires et dans l’importance du travail intellectuel. Ce recueil transmet ces valeurs « sous enveloppe scellée », comme Rilke le dit de l’amour entre amants égoïstes, pour que les générations futures s’en servent afin de façonner leur propre « utopie intelligente ».

On peut lire dans la Los Angeles Review of Books un article de Morten Høi Jensen sur cet ouvrage…