French Theory is due for an insider critique, and in Requiem for French Theory, Aymeric Monville and Gabriel Rockhill do just that. Drawing upon decades of studying French philosophy in Paris, they build upon the best Marxist criticisms of postmodernism, while further developing them by situating postmodern theory within the global political economy of knowledge and U.S. driven intellectual imperialism. The result is a broad dialogue on topics ranging from international class struggle and the dissemination of ideology, to fascism, identity politics, dialectics, actually existing socialism, and more.

Requiem for French Theory soundly criticizes this tradition’s chameleonic ideological permutations under new names, such as postcolonial thought, decolonial theory, new materialism, and other trendsetting discourses. But it also reveals how these theoretical developments are all part of a broader anticommunist cultural front. Most importantly, Monville and Rockhill develop the positive project of anti-imperialist Marxism as the ultimate antidote to French theoretical sophistry. Far from indulging in the political defeatism characteristic of the Western Marxist critiques of postmodernism, this intellectual exchange issues a clarion call for revitalizing revolutionary theory and putting it into practice.

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Traduction proposée

La French Theory appelait une critique de l’intérieur, et c’est exactement ce que font Aymeric Monville et Gabriel Rockhill dans Requiem for French Theory. Forts de décennies d’étude de la philosophie française à Paris, ils s’appuient sur les meilleures critiques marxistes du postmodernisme, tout en les prolongeant par une mise en situation de la théorie postmoderne dans l’économie politique mondiale du savoir et dans l’impérialisme intellectuel conduit par les États-Unis. Il en résulte un vaste dialogue sur des sujets allant de la lutte des classes internationale et de la diffusion de l’idéologie au fascisme, aux politiques de l’identité, à la dialectique, au socialisme réellement existant, et à d’autres encore.

Requiem for French Theory critique vigoureusement les permutations idéologiques caméléonesques de cette tradition sous de nouveaux noms, tels que la pensée postcoloniale, la théorie décoloniale, le nouveau matérialisme et d’autres discours à la mode. Mais il révèle aussi que ces développements théoriques font tous partie d’un front culturel anticommuniste plus large. Surtout, Monville et Rockhill développent le projet positif d’un marxisme anti-impérialiste comme antidote ultime à la sophistique théorique française. Loin de céder au défaitisme politique caractéristique des critiques marxistes occidentales du postmodernisme, cet échange intellectuel lance un appel vibrant à revitaliser la théorie révolutionnaire et à la mettre en pratique.

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