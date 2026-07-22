Warum wirkt heute alles fragil? Das Buch beleuchtet in der Beschäftigung mit Literatur, Ästhetik und Gesellschaft die Risiken und Reize des Fragilen und erkundet die Semantik der Zerbrechlichkeit.

fragil ›Adj.‹ [lat. fragilis, zu: frangere, Fraktion]

(geh.): zerbrechlich, zart.

Als Semantik sozialer Selbstbeschreibungen erlebt das ›Fragile‹ gegenwärtig eine Konjunktur. ›Fragil‹ ist gleichermaßen geeignet, Frieden, Glaube, Schönheit, Ordnung, Leben oder Glück zu beschreiben oder Bündnisse, Beziehungen, Erfolge oder Währungen zu beurteilen. Moderne Gesellschaften stellen sich und ihre Ordnung mit dieser Semantik als verletzlich, unsicher, erschüttert und vergänglich dar. Oft spiegeln sich darin politische oder kulturelle Konflikte, die vermeintliche Selbstverständlichkeiten infrage stellen.

Fragilität hat zudem eine seltener beachtete, ästhetische Komponente. Einerseits fällt unter ›fragil‹ die Ästhetik des Feinen, Filigranen oder Zarten, das dem Prosaischem des Alltags gegenübersteht. Andererseits dient das Fragile – in der Literatur oder Performancekunst, im Film oder im Theater – als Ressource ästhetischer Verfahren, die auf eine Irritation der Wahrnehmung und auf Formen der Kritik abzielen.

Alles, was sich als zerbrechlich, zart, vergänglich oder fein erweist, fordert einen sorgsamen und behutsamen Umgang heraus. Das Fragile muss gepflegt werden – mit philologischer Zuwendung und theoretischer Raffinesse.

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Traduction proposée

Pourquoi tout paraît-il fragile aujourd’hui ? En s’attachant à la littérature, à l’esthétique et à la société, le livre éclaire les risques et les attraits du fragile et explore la sémantique de la fragilité.

fragile ›adj.‹ [lat. fragilis, de : frangere, fraction]

(soutenu) : cassant, délicat.

Comme sémantique des autodescriptions sociales, le « fragile » connaît actuellement une vogue. « Fragile » convient aussi bien pour décrire la paix, la foi, la beauté, l’ordre, la vie ou le bonheur que pour juger des alliances, des relations, des succès ou des monnaies. Avec cette sémantique, les sociétés modernes se présentent, elles et leur ordre, comme vulnérables, incertaines, ébranlées et éphémères. S’y reflètent souvent des conflits politiques ou culturels qui remettent en question de prétendues évidences.

La fragilité a en outre une composante esthétique, plus rarement remarquée. D’un côté, relève du « fragile » l’esthétique du fin, du filigrané ou du délicat, qui s’oppose au prosaïsme du quotidien. De l’autre, le fragile sert – dans la littérature ou la performance, au cinéma ou au théâtre – de ressource à des procédés esthétiques qui visent à troubler la perception et à produire des formes de critique.

Tout ce qui se révèle cassant, délicat, éphémère ou fin appelle un traitement soigneux et précautionneux. Le fragile doit être entretenu – avec une attention philologique et un raffinement théorique.

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