«Testo pubblicitario e lettera di vendita possono essere una straordinaria ginnastica letteraria: possono con i loro limiti rigorosi (“le prigioni hanno le ali”, diceva Valéry), offrire quella “resistenza del mezzo”, che la letteratura contemporanea ha quasi del tutto perduto».

Franco Fortini lavorò come copywriter all’Olivetti per quasi trent’anni. Pochi lo sanno, ma fu lui a trovare il nome a macchine per scrivere ormai leggendarie, quali la Lettera 22 o la Lexikon.

Il presente volume raccoglie l’insieme degli scritti nati da questa lunga collaborazione: articoli pubblicitari, testi di pubblicistica aziendale, saggi di storia della tipografia, profili critici che introducono i prestigiosi calendari Olivetti dedicati ogni anno a un grande artista, brevi saggi di graphic design e di copywriting nei quali Fortini motiva con impareggiabile acume le sue proposte creative.

Poeta prestato alla pubblicità non diversamente da Bertolt Brecht e Giovanni Giudici (con il quale condivise l’ufficio dal 1958), Fortini si misurò a lungo con una scrittura «di servizio» che ne avrebbe influenzato, per sua stessa ammissione, la produzione letteraria. Da intellettuale militante ebbe inoltre modo di approfondire il suo impegno politico, vivendo dall’interno dello straordinario laboratorio Olivetti le trasformazioni del sistema industriale italiano. Ma questi testi presentano anche una differente ragione d’interesse, perché permettono di ricostruire le ambizioni culturali di un Paese come l’Italia del dopoguerra, quando sembrava ancora possibile concepire un progetto di modernizzazione che tenesse in equilibrio umanesimo e tecnologia.

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Traduction proposée

« Le texte publicitaire et la lettre de vente peuvent être une extraordinaire gymnastique littéraire : ils peuvent, par leurs limites rigoureuses (“les prisons ont des ailes”, disait Valéry), offrir cette “résistance du médium” que la littérature contemporaine a presque entièrement perdue. »

Franco Fortini a travaillé comme rédacteur publicitaire chez Olivetti pendant près de trente ans. Peu le savent, mais c’est lui qui a trouvé le nom de machines à écrire devenues légendaires, comme la Lettera 22 ou la Lexikon.

Le présent volume rassemble l’ensemble des écrits nés de cette longue collaboration : articles publicitaires, textes de communication d’entreprise, essais d’histoire de la typographie, portraits critiques introduisant les prestigieux calendriers Olivetti consacrés chaque année à un grand artiste, brefs essais de design graphique et de rédaction publicitaire dans lesquels Fortini justifie avec une acuité incomparable ses propositions créatives.

Poète prêté à la publicité, tout comme Bertolt Brecht et Giovanni Giudici (avec qui il partagea son bureau à partir de 1958), Fortini s’est longtemps mesuré à une écriture « de service » qui allait influencer, de son propre aveu, sa production littéraire. En intellectuel militant, il eut en outre l’occasion d’approfondir son engagement politique, en vivant de l’intérieur de l’extraordinaire laboratoire Olivetti les transformations du système industriel italien. Mais ces textes présentent aussi un autre intérêt, car ils permettent de reconstituer les ambitions culturelles d’un pays comme l’Italie de l’après-guerre, quand il semblait encore possible de concevoir un projet de modernisation tenant en équilibre humanisme et technologie.

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Indice

Prefazione

Del copywriting come genere letterario. Gli anni all’Olivetti 1948-1974

Come è stata lanciata la Lexikon

L’organizzazione Olivetti. La Olivetti & la Lexikon elettrica

Li abbiamo visti passare

Henri Rousseau, le douanier

Vittore Carpaccio

Preghiera di pubblicazione

La vecchiaia difficile

Rue d’Anjou

Herbert Bayer

Lettere umane

Ambrogio Lorenzetti il pittore del «Buongoverno»

Calendari ’55

Il significato di un nome

Le macchinazioni della macchina

Mosaico di Ravenna

Olivetti 1908-1958

Perché si chiama Diaspron?

Per la morte di Adriano Olivetti

Del copywriting come genere letterario

Manet

A Ivrea caratteri di mille anni fa

Olivetti. Carattere e identità

Segno e disegno di una firma

Introduzione all’uso grafico di un nome

Walter Ballmer

Appendice

«Una bellissima e lunga esperienza di lavoro». Conversazione radiofonica con Renzo Zorzi (1988)

Olivetti

Lettera ad Adriano Olivetti

Bibliografia degli scritti di Franco Fortini nelle pubblicazioni Olivetti

Fortini copywriter, di Daniele Balicco

Indice dei nomi

Voir sur le site de l'éditeur…