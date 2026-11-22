«Cercando di dire che studioso impareggiabile, geniale, è stato Contini, dominatore di un mezzo secolo di studi, ho come l’impressione di trattenerlo ancora un poco al di qua della “parete che ci separa dai morti” (l’espressione è sua)», scrive Mengaldo, all’indomani della scomparsa di Contini, nel febbraio del 1990, in una pagina di ricordo per i quotidiani. Gli scritti radunati in questo volume – alcuni dei quali mai raccolti sinora – valgono a rinnovare, pur nell’assenza, il dialogo con un «vero maestro» e a mantenerne viva la lezione, a partire dal saggio ormai classico Preliminari al dopo Contini, in cui sono già lucidamente messi a fuoco aspetti e problemi che gli studi successivi si incaricano di approfondire: l’assetto linguistico della prosa continiana (anche nella forma di un’explication de texte), i caratteri del critico militante, i rapporti con il lascito crociano, sino a uno sguardo d’insieme sulla stilistica italiana, il cui atto di nascita è riconosciuto con sicurezza nel saggio sulle varianti di Ariosto del ’37.

Ricorrente, in queste pagine dedicate al «più grande critico letterario» del Novecento italiano (e «anzi, con Roberto Longhi, il più grande critico in assoluto»), è l’interrogarsi sulla possibilità di una verità immanente cui pervenire attraverso l’analisi acuita al massimo grado, tesa e sempre nuova, dei fatti linguistici e stilistici, secondo la convinzione espressa una volta, in sede di intervista, da Contini: «la verità non è su un piano irraggiungibile, la verità è raggiungibile, la verità è umana».

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Traduction proposée

« En cherchant à dire quel savant incomparable, génial, a été Contini, dominateur d’un demi-siècle d’études, j’ai comme l’impression de le retenir encore un peu en deçà de la “paroi qui nous sépare des morts” (l’expression est de lui) », écrit Mengaldo, au lendemain de la disparition de Contini, en février 1990, dans une page de souvenir pour les quotidiens. Les écrits rassemblés dans ce volume – dont certains n’avaient jamais été recueillis jusqu’ici – servent à renouveler, malgré l’absence, le dialogue avec un « vrai maître » et à en maintenir vivante la leçon, à partir de l’essai désormais classique Preliminari al dopo Contini, où sont déjà lucidement mis au point des aspects et des problèmes que les études suivantes se chargent d’approfondir : l’organisation linguistique de la prose continienne (y compris sous la forme d’une explication de texte), les caractères du critique militant, les rapports avec l’héritage de Croce, jusqu’à une vue d’ensemble de la stylistique italienne, dont l’acte de naissance est reconnu avec assurance dans l’essai de 1937 sur les variantes de l’Arioste.

Ce qui revient, dans ces pages consacrées au « plus grand critique littéraire » du XXe siècle italien (et « même, avec Roberto Longhi, le plus grand critique tout court »), c’est l’interrogation sur la possibilité d’une vérité immanente à laquelle parvenir par l’analyse, aiguisée au plus haut degré, tendue et toujours neuve, des faits linguistiques et stylistiques, selon la conviction exprimée un jour par Contini, au cours d’un entretien : « la vérité n’est pas sur un plan inaccessible, la vérité est accessible, la vérité est humaine ».

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Indice

1. Il più grande

2. Preliminari al dopo Contini

3. Un profilo di Contini

4. La critica militante di Gianfranco Contini

5. Tra Contini e Croce

6. Per la storia e i caratteri della stilistica italiana

Appendice

I. Un quadro linguistico

II. Un’analisi: Il linguaggio di Pascoli

Nota, di Davide Colussi

Indice dei nomi

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