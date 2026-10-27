Premio Anagrama de Ensayo

¿En qué se ha convertido el viejo sueño humanista del conocimiento universal? Una gran historia sobre la privatización del saber y su conversión en mercancía.

Las empresas tecnológicas han robado el inmenso acervo intelectual y creativo que custodiaban las bibliotecas. Y ahora quieren vendérnoslo mediante suscripciones, con la promesa de que se trata de un conocimiento nuevo cuando en realidad nos pertenece a todos. Se diría que el conocimiento ha perdido el juicio. De hecho, en un sentido muy literal va camino de perder no uno, sino decenas de juicios en litigios que enfrentan a autores y editoriales con gigantes de la inteligencia artificial.

La revuelta de los copistas es el gran relato sobre la privatización del saber y su conversión en mercancía. Sus protagonistas son copistas, estenógrafos, bibliotecarios, archiveros, programadores, técnicos de todo tipo y algún que otro picapleitos: la fuerza de trabajo que durante siglos ha organizado y clasificado la información. Desde que esta tarea se convirtió en un negocio lucrativo, una industria voraz ha secuestrado todo ese saber acumulado y ha convertido la biblioteca en la maquinaria de monetización más rentable del presente.

Este ensayo ofrece una visión original, incisiva y bienhumorada del desarrollo de la inteligencia artificial que se aleja de las profecías apocalípticas lanzadas por los propios tecnoligarcas y sus consejos de administración. Nos recuerda que, en el centro de esta revolución, se encuentra algo tan antiguo como la biblioteca, y que, detrás de todas las cortinas de humo con las que buscan distraernos, hay una cuestión política sencilla: si la máquina se ha alimentado de nuestra memoria colectiva, los modelos de lenguaje que la sustentan deberían hacerse públicos. O, en otros términos, ¿qué queda del viejo sueño humanista del conocimiento universal?

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Traduction proposée

Qu’est devenu le vieux rêve humaniste de la connaissance universelle ? Une grande histoire de la privatisation du savoir et de sa conversion en marchandise.

Les entreprises technologiques ont volé l’immense patrimoine intellectuel et créatif que gardaient les bibliothèques. Et elles veulent maintenant nous le vendre par abonnement, en promettant qu’il s’agit d’une connaissance nouvelle, alors qu’en réalité elle nous appartient à tous. On dirait que la connaissance a perdu le jugement. De fait, en un sens très littéral, elle est en passe de perdre non pas un, mais des dizaines de jugements dans les procès qui opposent auteurs et éditeurs aux géants de l’intelligence artificielle.

La revuelta de los copistas est le grand récit de la privatisation du savoir et de sa conversion en marchandise. Ses protagonistes sont des copistes, des sténographes, des bibliothécaires, des archivistes, des programmeurs, des techniciens en tout genre et quelques avocaillons : la force de travail qui, pendant des siècles, a organisé et classé l’information. Depuis que cette tâche est devenue une affaire lucrative, une industrie vorace a séquestré tout ce savoir accumulé et a fait de la bibliothèque la machine à monétiser la plus rentable du présent.

Cet essai propose une vision originale, incisive et pleine d’humour du développement de l’intelligence artificielle, loin des prophéties apocalyptiques lancées par les techno-oligarques eux-mêmes et leurs conseils d’administration. Il nous rappelle qu’au centre de cette révolution se trouve quelque chose d’aussi ancien que la bibliothèque, et que, derrière tous les écrans de fumée par lesquels on cherche à nous distraire, il y a une question politique simple : si la machine s’est nourrie de notre mémoire collective, les modèles de langage qui la soutiennent devraient être rendus publics. Ou, en d’autres termes, que reste-t-il du vieux rêve humaniste de la connaissance universelle ?

Voir chez Marcial Pons…