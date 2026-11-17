« La Jérusalem délivrée est un modèle parfait de composition. C’est là qu’on peut apprendre à mêler les sujets sans les confondre : l’art avec lequel le Tasse vous transporte d’une bataille à une scène d’amour, d’une scène d’amour à un conseil, d’une procession à un palais magique, d’un palais magique à un camp, d’un assaut à la grotte d’un solitaire, du tumulte d’une cité assiégée à la cabane d’un pasteur, cet art est admirable » (Chateaubriand).

Le poème du Tasse a nourri l’imaginaire de générations d’écrivains et d’artistes. Nous avons choisi, pour retrouver la saveur et l’intensité de cette oeuvre magique, une traduction en prose du XVIIIᵉ siècle, élégante et précise, qui parvient à rendre le lyrisme et l’ampleur du récit épique dans un rythme mesuré.