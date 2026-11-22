Rimbaud, dans « Alchimie du verbe », s’imaginait parvenant aux rives des « confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l’ombre et des tourbillons ». Pouvait-il envisager que sa fortune les atteindrait ? C’est ce rimbaldisme de dimension mondiale qu’abordent les études réunies dans ce volume.

On y croise de grands lecteurs, d’Octavio Paz à Pablo Neruda ou Paul Celan ; on y suit les sentiers de la réception hongroise, chinoise, antillaise ou encore subsaharienne de Rimbaud ; on y sort aussi de l’espace du livre pour trouver in situ, dans les rues de la ville, la trace des grandes formules du poète de Charleville et les réappropriations multiples du « visage parfaitement ovale d’ange en exil » (Verlaine), gravée dans tous les esprits.

—

Delphine Rumeau, professeure de littérature comparée à l’université Grenoble Alpes, travaille sur la réception de la poésie dans les champs européens, américains et slaves. Elle est notamment l’autrice de Comrade Whitman. From Russian to Internationalist Icon (Academic Studies Press, 2024).

Adrien Cavallaro est maître de conférences à l’université Grenoble Alpes. Spécialiste de poésie des XIXe et XXe siècles, il a consacré un livre à la réception rimbaldienne (Rimbaud et le rimbaldisme, Hermann, 2019) et codirigé un Dictionnaire Rimbaud (Classiques Garnier, 2021). Il a également édité les Œuvres complètes de Rimbaud en « Folio classique » (2026).