« Les femmes pourraient dire (car il faut un peu penser à leur défense) : Quelle est la tyrannie des hommes? Ils veulent que nous ne fassions aucun usage de notre esprit, ni de nos sentiments. Ne doit-il pas leur suffire de régler tous les mouvements de notre cœur, sans se saisir encore de notre intelligence? Et ils veulent que la pudeur soit aussi blessée, quand nous occupons notre esprit, que quand nous livrons notre cœur. C’est étendre trop loin leurs droits. » (Anne-Thérèse de Lambert)

Parues d’abord de manière confidentielle, les œuvres de Mme de Lambert connurent une grande renommée du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XIXe . Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Louise Colet et Sainte-Beuve en vantèrent notamment les mérites. Véritable légende dans le Paris littéraire des XVIIe et XVIIIe siècles, en raison de sa culture et de son éloquence, Mme de Lambert puisa à diverses sources antiques, mais aussi chez Montaigne, Pascal et Fénelon, pour composer son œuvre.

Blessée par les attaques dénigrant le bel esprit féminin et ses productions, cette féministe consciente des idées nouvelles qui agitèrent son temps bâtit une défense audacieuse, entre doléances sociales et parcours littéraire accompli.