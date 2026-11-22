Sous la direction de Jaroslaw DUMANOWSKI,Michel FIGEAC,Clément MONSEIGNE,Agnieszka WIECZOREK

Dans l'Europe du XVIIIe siècle, la douceur irrigue de nombreux domaines de la vie quotidienne. Cet ouvrage franco-polonais explore un art de vivre devenu une valeur cardinale et une recherche du bonheur au siècle des Lumières. La douceur s'impose comme l'une des grandes métaphores de l'art de vivre des élites européennes au XVIIIe siècle. Issue des nouveaux usages alimentaires et portée par la diffusion du sucre, elle déborde rapidement des frontières de la table pour envahir les arts, les mœurs, le voyage ou la diplomatie. Au temps des Lumières, la douceur de vivre devient une valeur cardinale : elle incarne l'aspiration au bonheur individuel et au raffinement.

Cet ouvrage collectif, fruit d'une collaboration franco-polonaise, en explore les multiples facettes dans l'ensemble de l'Europe. Des châteaux français aux cours de Dresde et de Varsovie, des théâtres révolutionnaires aux carnets de voyage, des traités médicaux aux discours religieux, les contributions réunies ici interrogent les formes et la diffusion d'un idéal de vie : est-il l'apanage des élites ou le modèle d'une société tout entière en quête de bonheur ? Quelles en sont les manifestations, les moyens d'expression, les conséquences dans la vie quotidienne ?