Ici s’inaugure la recherche fondamentale sur laquelle Maurice Merleau-Ponty a bâti sa philosophie. Trois textes qui constituent la meilleure introduction à l’œuvre de l’auteur de La Phénoménologie de la perception et de L’Œil et l’Esprit.

Forme instable de la présence et du temps, la perception est ce don singulier du voyant où le visible se fait vision, où le monde se donne à lui-même un point de vue, nous-mêmes.

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Revue de presse (précédentes éditions) :

Revue de théologie et de philosophie, nº 123, 1991, par Pierre-Yves Ruff

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Bibliographie de la philosophie, 1995

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