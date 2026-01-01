Les oraisons funèbres de Bossuet, oscillant entre déploration et consolation, grandeur et néant, ne correspondent pas à l’image pétrifiante qu’en donne notre histoire littéraire. Réinscrivant ces discours dans leur tradition rhétorique et mettant au jour les tensions qui les traversent, cet essai montre que la mémoire de la perte y est convertie en ressource pour l’avenir de la communauté endeuillée.

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Sommaire

Introduction

Chapitre 1

Au tombeau : le lieu de l’oraison funèbre

Chapitre 2

L’image sans rature ou les raisons de l’éloge

Chapitre 3

Sortir du temps : rhétorique de la consolation

Chapitre 4

Ce qui nous lie : poétique de la ParoleConclusionBibliographie