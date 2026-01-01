Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
Les oraisons funèbres de Bossuet, oscillant entre déploration et consolation, grandeur et néant, ne correspondent pas à l’image pétrifiante qu’en donne notre histoire littéraire. Réinscrivant ces discours dans leur tradition rhétorique et mettant au jour les tensions qui les traversent, cet essai montre que la mémoire de la perte y est convertie en ressource pour l’avenir de la communauté endeuillée.
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Chapitre 1
Au tombeau : le lieu de l’oraison funèbre
Chapitre 2
L’image sans rature ou les raisons de l’éloge
Chapitre 3
Sortir du temps : rhétorique de la consolation
Chapitre 4
Ce qui nous lie : poétique de la ParoleConclusionBibliographie