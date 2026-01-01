Lorenzaccio est une pièce du renversement et du désenchantement. Cet ouvrage analyse ses espaces, ses personnages et sa dramaturgie pour mettre au jour un univers scénique où vice et vertu, pouvoir et corruption, ne cessent de se confondre. Il dévoile ainsi toute la modernité désespérée de Musset.

—

Sommaire

Remerciements

Introduction

Chapitre 1

Montrer les ombres du pouvoir : Lorenzaccio et le théâtre d’histoire

Chapitre 2

Dramaturgie des ombres : la tragédie du figement de l’histoire

Chapitre 3

Scénographies des ombres et refus du spectacleConclusionBibliographie