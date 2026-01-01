Sophie Mentzel, Faire du jour la nuit. Lorenzaccio ou les ombres du pouvoir
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
Lorenzaccio est une pièce du renversement et du désenchantement. Cet ouvrage analyse ses espaces, ses personnages et sa dramaturgie pour mettre au jour un univers scénique où vice et vertu, pouvoir et corruption, ne cessent de se confondre. Il dévoile ainsi toute la modernité désespérée de Musset.
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Chapitre 1
Montrer les ombres du pouvoir : Lorenzaccio et le théâtre d’histoire
Chapitre 2
Dramaturgie des ombres : la tragédie du figement de l’histoire
Chapitre 3
Scénographies des ombres et refus du spectacleConclusionBibliographie