Pondichéry 2026 : Colloque international « Voix francophones de l’Océan Indien : Textures mémorielles indiaocéaniques »

Du 9 au 11 décembre 2026, l’Université de Pondichéry et l’Institut Français de Pondichéry accueilleront le colloque international et interdisciplinaire « Voix francophones de l’Océan Indien : Textures mémorielles indiaocéaniques », porté conjointement par les universités de Pondichéry, de La Réunion et l’Institut Français de Pondichéry. Tissées au réseau d’échanges millénaires entre l’Inde, l’Afrique et l’Europe que constitue l’Indianocéanie, les littératures d’expression française de cet espace y sont abordées loin de représentations insulaires figées ou réductrices. Envisageant l’Océan Indien comme un bassin dynamique de circulations humaines, linguistiques et esthétiques plutôt que comme un contexte d’isolement, les quelque soixante conférenciers dresseront un état des lieux de la recherche, exploreront la validité du concept d’Indiaocéanie (ou d’indianocéanie), avant de frayer de nouvelles voies théoriques pour les island studies.

Du 9 au 11 décembre 2026, le colloque mettra en lumière des territoires insulaires et archipéliques traversés par des failles mémorielles complexes et des revendications identitaires majeures. Les chercheurs réinterrogeront les traumatismes historiques de l’esclavage, les traversées du Kala Pani liées à l’engagisme indien, la nécropolitique des corps à la dérive chez Ali Zamir dans Anguille sous roche, les poétiques de la résilience sonore et textile chez Khal Torabully. On explorera les mobilités reliant l’Inde aux Mascareignes, la mémoire des esclaves oubliés de Tromelin, la tragédie du déracinement aux Chagos analysée à travers l’œuvre de Shenaz Patel, ainsi que les questionnements identitaires propres aux espaces comorien et mahorais. Cette rencontre académique accordera une place prépondérante au renouvellement des formes littéraires et à la force des voix féminines contemporaines, incarnées par des figures de premier plan comme Ananda Devi, Nathacha Appanah et Touhfat Mouhtare. Les interventions analyseront les écritures de la résistance face aux violences et au féminicide dans La nuit au cœur, le Fat Feminism et les métamorphoses corporelles dans Manger l’Autre et Le Jour des caméléons, ainsi que la valeur du sari comme archive textile et support de mémoire dans Le Sari vert. L’analyse s’étendra aux cultures matérielles et aux formes d’expression populaires, à l’instar du séga mauricien et de la bande dessinée indiaocéanique, envisagés comme des vecteurs artistiques essentiels pour révéler des dynamiques sociales et mémorielles peu visibles dans la littérature académique classique. Le colloque explorera également les poétiques du plurilinguisme et le décentrement des pratiques linguistiques, en étudiant le dialogue entre le français, les créoles, le tamoul et les langues indiennes ou africaines. De la tension biculturelle chez Jean-Joseph Rabearivelo et Michèle Rakotoson au français tamoulisé et à l’architecture du thinnai comme espace de mémoire-tissage chez Ari Gautier, les chercheurs analyseront la décolonisation des imaginaires écopoétiques ainsi que la présence des cosmologies locales chez Touhfat Mouhtare ou Raharimanana.

En marge des travaux scientifiques, le public pourra échanger avec des écrivains invités lors de rencontres dédiées. Outre les sessions académiques, l’événement s’accompagnera d’un voyage gastronomique (« a culinary journey » conçu par le poète Aro Gautier). En parallèle se tiendra une résidence d’écriture inspirée par les textiles de l’océan Indien qui aura lieu du 6 au 12 décembre 2026 à l’Alliance française de Pondichéry.

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Axes de réflexion :

L’insularité et l’ouverture : Comment l’espace clos de l’île dialogue-t-il avec l’océan et le monde ?

Les langues en contact : Rapport entre français et créoles, ou langues malgaches et comoriennes, indiennes.

Traduction.

La mémoire et l’histoire : Logiques impériales, circulations, exils et migrations

Thématiques : · Poétiques : poétique de la relation/africanités, indianités, créolités, influences croisées et intertextualité ; hyperréalismes et mysticismes. · Engagement et politique : La littérature comme espace de résistance ou de revendication identitaire. · Écopoétique : Le rapport à la nature, à la mer et aux crises climatiques spécifiques à la région. · Genre et voix de femmes : l’émergence et la force des écritures féminines contemporaines. · La culture matérielle : présence, fonction et traces des objets de l’océan Indien (étoffes). · Circulations, identités et mémoires dans les sociétés indiaocéaniques (XVIIIe-XXIe siècles) · Didactique des littératures francophones dans l’océan Indien : politiques éducatives, évolutions, institutions, méthodes, difficultés, résultats.

Bibliographie sélective

Barat, Christian, Nargoulan. Culture et Rites Malbar à la Réunion : approche anthropologique, L’Harmattan, 2004.

Fageol, Pierre-Éric, Discours colonial et sentiment d’appartenance nationale à La Réunion (1870-1846), Paris, Les Indes Savantes, 2023.

Issur, Kumari R., Hookoomsing, Vinesh Y. (dir.), L’océan Indien dans les littératures francophones, Karthala, 2002.

Joubert, Jean-Louis et Ramiandrasoa, Jean-Irénée, Histoire littéraire de la francophonie : littératures de l’océan Indien, Vanves, EDICEF, 1991.

Lardinois, Roland, L’Invention de l’Inde. Entre ésotérisme et science, Paris, CNRS éditions, 2007.

Magdelaine, Valérie, Sylvos, Françoise (dir.), Francofonia, « Les littératures réunionnaises », Olschki Editore, Université de Bologna, n° 53, 2008.

Malela, Buata B., Rasoamanana, Linda, Tchokothe Rémi Armand, Littératures des Comores : écritures et contextes, Classiques Garnier, 2016.

Misrahi-Barak, Judith et Tyagi, Ritu (dir.), Kala Pani Crossings, Gender and Diaspora, Routledge India, 2023.

Ramharai, Vicram, La littérature mauricienne d’expression créole : Essai d’analyse socio-culturelle, Éditions Les Mascareignes, 1990.

Ratovonony, Michèle, Le métissage culturel dans la littérature malgache de langue française, Karthala, 2015.

Ravainoson, Dominique, Parler et écrire en français à Madagascar, Sépia, 2019.

Sylvos, Françoise, Utopies et dystopies coloniales, K’A, 2019.

Torabully, Khal, Chair Corail, fragments de coolitude, préface de Raphaël Confiant, Ibis Rouge Éditions, 1999. (Ouvrage pivot sur le concept de « coolitude »).

Vencatesan, Vidya, Synergies Indes, n° 13 [Migration, exil, appartenance], année 2024.