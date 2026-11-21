Dans l’histoire de la culture européenne, la vue et l’ouïe ont longtemps occupé une place privilégiée au détriment des autres sens. L’œil et l’oreille sont ainsi devenus, au cœur de la pensée occidentale, de puissantes métaphores, dont les implications épistémologiques, anthropologiques, esthétiques et politiques sont considérables. Depuis Platon, la vue et l’ouïe sont envisagées non seulement comme deux modalités de la perception, mais aussi comme deux manières irréductibles de se rapporter au monde. La première est traditionnellement associée à l’espace, à la distance et à la focalisation, la seconde au temps, à l’immersion et à l’enveloppement. Cette polarité a profondément façonné les théories de la connaissance, de l’art et, plus largement, de la culture.

Le XXe siècle a profondément renouvelé cette conception. La phénoménologie a montré que la vision ne se réduit pas à la perception focale, mais s’inscrit dans un champ perceptif plus vaste, où l’arrière-plan, les horizons et la vision périphérique participent pleinement à l’expérience. Parallèlement, les progrès de la physiologie de la perception et l’étude des mondes sensoriels animaux ont replacé l’expérience humaine dans un horizon comparatif plus large, remettant en question son statut de modèle implicite de toute perception. Dans le même temps, l’histoire culturelle a montré que voir et entendre ne relèvent jamais d’une simple donnée naturelle, mais de pratiques historiquement constituées. Toute expérience sensorielle est façonnée par des techniques du corps, des dispositifs médiatiques, des pratiques culturelles et des formes symboliques. L’histoire des sciences est ainsi inséparable des techniques de visualisation, tandis que les technologies de communication n’ont cessé de reconfigurer les rapports entre la vue et l’ouïe, depuis l’invention de l’écriture alphabétique – que Marshall McLuhan décrivait comme la création d’« un œil pour l’oreille » – jusqu’aux médias numériques contemporains. Les arts visuels et sonores constituent aujourd’hui un terrain d’expérimentation privilégié de ces transformations. Véritables laboratoires du sensible, ils interrogent les conditions mêmes de l’apparaître : à quelles conditions quelque chose devient-il visible ? À quelles conditions quelque chose se fait-il entendre ?