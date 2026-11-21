ITINERÁRIOS – Revue de Littérature

Le romantisme est un mouvement difficile à définir, dans la mesure où il englobe divers aspects essentiels qui le caractérisent, dont beaucoup sont profondément marqués par la contradiction. Il convient tout d’abord de souligner que son esthétique varie selon les lieux où le romantisme trouve des adeptes, ce qui ne saurait nous étonner, puisque chaque nation possède un contexte historico-social qui lui est propre. De manière générale, le romantisme constitue un mouvement non seulement littéraire, mais aussi philosophico-spirituel, qui englobe l’ensemble des arts figuratifs, la poésie et la musique, et qui se diffuse d’abord en Europe, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Selon Reale et Antiseri (2005), l’adjectif romantique serait apparu pour la première fois en Angleterre au milieu du XVIIe siècle, où il était employé pour désigner ce qui était extravagant, irréel ou fantastique. Au siècle suivant, il en vint à désigner des moments agréables. Peu à peu, il acquit le sens qui lui est propre depuis le romantisme, en renvoyant à la renaissance de l’instinct, de l’émotion et de la subjectivité, ainsi qu’à la redécouverte des mythes et des légendes du Moyen Âge, entre autres, dans le but de combattre le rationalisme exacerbé qui caractérise le XVIIIe siècle.

Le présent dossier thématique lance un appel à contributions pour des articles scientifiques portant sur le mouvement romantique et ses manifestations à travers le monde. Les contributions pourront notamment aborder l’expérimentation romanesque, la poésie romantique, les différentes expressions du gothique au XIXe siècle, la consécration des textes d’autrices, les essais et les textes littéraires à caractère philosophique, entre autres sujets. Cet appel accorde une attention particulière aux résonances de ce mouvement esthétique et philosophique jusqu’à nos jours, tant dans le dialogue avec la littérature contemporaine que dans le cadre de nouvelles interrogations relevant de la critique littéraire.

Date limite d’envoi des articles : 1er janvier 2027 (prolongation du délai).

Responsables éditoriales du dossier :

Andressa Cristina de Oliveira (UNESP)

Maria Clara Pivato Biajoli (UNIFAL)

Natália Corrêa Porto Barcellos (UNESP)