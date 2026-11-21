Appel à contributions pour le numéro 26 de la revue Proteus

L’aisthesis réfléchie

Date et conditions de soumission des argumentaires : les propositions d’article, d’une page environ, sont à envoyer avant le 15 janvier 2027 en format éditable de préférence (odt, doxc, rtf, etc.) à l’adresse de la revue : contact@revue-proteus.org

Les notifications d’acceptation ou de refus seront transmises sous quinze jours.

Date et conditions de soumission des articles : une fois l’argumentaire retenu, les articles (entre 25000 et 35000 caractères) sont à envoyer à la même adresse que les argumentaires avant le 30 avril 2027.

Responsables du dossier : Maki Cappe (Université Libre de Bruxelles), Georges Iliopoulos (membre du collectif Nuée)

—

Face aux critiques sur la « crise de l’art contemporain » et aux questionnements philosophiques sur l’expérience esthétique, Marianne Massin a développé le concept d’« aisthesis réfléchie » pour penser un renouveau de cette expérience. Cette notion désigne un processus double où le sujet aiguise sa perception tout en expérimentant sa propre expérience sensible : celle-ci « se réfléchit elle-même et, pour ainsi dire, s’élève au carré en se prenant pour objet ». Élaboré à partir d’installations contemporaines (Janssens, Eliasson, Turrell), ce concept ouvre un espace d’interrogation sur les conditions de possibilité de l’expérience même. Cet appel à contributions entend explorer les prolongements possibles de cette approche, tant du point de vue de son opérativité théorique que de ses extensions critiques et pratiques.

En réponse au constat d’une présumée « crise de l’art contemporain » et à certaines critiques philosophiques de la pertinence de la notion d’expérience esthétique, Marianne Massin explorait dans son ouvrage de 2013 trois voies particulièrement fécondes du renouveau de cette expérience. Ce dossier propose d’étudier les prolongements possibles de la première d’entre elles : « l’expérience d’une aisthesis réfléchie[1] ».

Élaborée à partir des installations d’Olafur Eliasson, de James Turrell et, surtout, d’Ann Veronica Janssens, l’« aisthesis réfléchie » désigne le processus double d’un aiguisement de la perception et d’une expérimentation de sa propre expérience par le sujet, en réponse active à une sollicitation sensible. Comme l’écrit Massin : « De fait, une telle expérience se réfléchit elle-même et, pour ainsi dire, s’élève au carré en se prenant pour objet, on y fait « l’expérience de l’expérience[2] ». On y accède de manière sensible à une conscience réflexive du corps, au double sens subjectif et objectif du génitif : la réflexion est provoquée par les déplacements du corps et ses perceptions, mais on y prend aussi conscience de ce corps selon un mode non discursif d’attention et de compréhension[3]. »

Dans une telle expérience s’ouvre l’« espace fructueux d’une interrogation sur les conditions de possibilité de l’expérience même ». Lorsque ce sont les « formes spatio-temporelles de notre identité et les conditions de possibilité de l’expérience sensible » qui sont proposées à l’expérimentation, l’« aisthesis réfléchie se fait aisthesis réfléchissante[4] ».

L’aisthesis réfléchie présente une double identité conceptuelle. Elle constitue d’abord une description de l’expérience esthétique d’œuvres contemporaines qui échappent aux formes traditionnelles comme la contemplation. Elle fonctionne aussi comme un concept de l’esthétique philosophique, rendant compte d’un type d’expérience réfléchie et réfléchissante selon une approche à la fois phénoménologique et empirique. Cette approche se distingue notamment du cognitivisme en privilégiant une réflexivité incarnée : il s’agit moins de la conscience qu’a le sujet d’entretenir un rapport spécifique à une œuvre que de la manière dont l’expérience sensible est d’abord réflexive (se sentir) avant d’être réfléchissante (se sentir sentant).

Ce concept répond ainsi à deux problématiques importantes. Du côté de l’art contemporain, il propose une manière renouvelée d’expérimenter les œuvres qui transforme la relation traditionnelle du spectateur à l’objet. Du côté de la philosophie esthétique, il propose une conception de l’expérience esthétique qui accorde une place centrale à l’incarnation et à la réflexivité sensible, tissant l’étymologie de l’aisthesis à l’histoire de la philosophie, en dialoguant notamment avec Kant, Chklovski, Benjamin, Dewey et Jauss.

Cet appel souhaite contribuer à faire de l’aisthesis réfléchie un concept opérant de l’esthétique actuelle, pensé de façon plus large que dans le contexte de son émergence initiale. Les contributions pourront s’inscrire selon trois orientations complémentaires.

1. Opérativité et approfondissement

Un premier axe permettra de mesurer la richesse d’une conception des expériences esthétiques sous le prisme de l’aisthesis réfléchie, tant du point de vue des expériences (leurs qualités, leurs contenus et leurs objets) que méthodologique. La défense d’une incarnation de la pensée qui sous-tend cette conception de l’esthétique permet de faire droit à des approches fines et vivantes de l’art qui, loin de tout dogmatisme, multiplient les formes d’attention portées à des objets divers et à des expériences spécifiques.

Cette perspective, éclairant les notions de particularité, de singularité et de subjectivité, pourrait renouveler les discours philosophiques en tentant de construire de l’un à partir du multiple. Elle invite également à interroger les conditions méthodologiques d’une telle approche : comment décrire et analyser une expérience esthétique sans en réduire la dimension sensible, située et singulière ? Quels outils théoriques et empiriques permettent de rendre compte de cette réflexivité de l’expérience ?

L’aisthesis réfléchie peut-elle permettre d’approfondir l’étude de certaines pratiques contemporaines et de créer de nouvelles passerelles entre les disciplines ? Comment son opérativité peut-elle être éprouvée au-delà des installations qui ont présidé à son élaboration, dans d’autres pratiques artistiques, d’autres contextes de réception ou d’autres formes d’expérience esthétique ?

Les contributions de cet axe viseront à explorer ces enjeux à partir d’analyses théoriques, de réflexions philosophiques ou d’exemples concrets dans l’art contemporain et au-delà. L’objectif est de clarifier la portée et les implications de l’aisthesis réfléchie dans la compréhension de l’expérience esthétique actuelle.

2. Perspectives critiques

Un second axe prendra une distance critique pour interroger ce concept. L’aisthesis réfléchie sert-elle à décrire un contenu de l’expérience esthétique, au risque de minorer la place de l’œuvre ? Ou décrit-elle plutôt la qualité d’une expérience qui se déploie et s’approfondit dans le temps ?

Cette question soulève plusieurs enjeux : l’expérience de l’aisthesis réfléchie dépend-elle d’objets spécifiques et limités ou plutôt d’une manière d’aborder les réalités artistiques applicable à toute forme d’art ? Est-elle une manière « correcte » de voir certaines œuvres ou une manière possible et fructueuse d’appréhender des œuvres de tout type ? Autrement dit, cette notion permet-elle de décrire avec davantage de finesse une qualité particulière de l’expérience esthétique, ou tend-elle à devenir une manière privilégiée, voire normative, d’appréhender certaines œuvres ?

Si l’aisthesis réfléchie se fait réfléchissante par « adéquation » avec l’expérience attendue des œuvres, ne risque-t-elle pas de déplacer la réflexivité sensible vers une forme de reconnaissance intellectuelle ? Comment éviter que l’attention portée à l’expérience ne se transforme en identification de ce que l’œuvre serait supposée faire éprouver ? Comment, dès lors, penser le lien entre pensée et sensible sans réduire le sensible à une opération de la pensée ? Est-il possible de penser sensible, de penser le sensible, de penser à partir du sensible ?

Cet axe contribuera à constituer l’aisthesis réfléchie comme concept esthétique rigoureux, en éclairant et dépassant certains risques, y compris celui d’un solipsisme esthétique où le sujet accorderait plus d’attention à la qualité de son expérience qu’à l’œuvre dont il fait l’expérience.

3. Vers une sunaisthesis réfléchie

Le troisième axe propose d’explorer les prolongements du concept vers une dimension polysensorielle et collective, en s’appuyant sur le sens antique de la sunaisthesis. Comme le souligne l’helléniste Adeline Grand-Clément, cette « coperception » grecque oriente en effet « vers deux faisceaux de significations possibles, selon la manière dont on interprète le sun : le fait de percevoir à plusieurs, en compagnie d’autres individus ; le fait de percevoir de plusieurs manières, dans une sorte de coprésence des sens[5]. »

La sunaisthesis engage ainsi la complétude d’une expérience constitutivement tressée de différents fils sensibles. Elle renvoie à un type d’acuité sensorielle en lien avec la conscience de soi où le sujet déploie ses différents sens et se sent lui-même comme être vivant et sensible. Cette approche permet de penser l’expérience au carré de la diversité constitutive de notre sensibilité, comme dans certaines installations contemporaines où les distinctions entre voies sensorielles s’érodent.

La sunaisthesis désigne aussi une expérience partagée, vécue dans un contexte donné, caractérisée par une acuité de l’attention vis-à-vis de l’environnement et des autres personnes présentes. Elle peut constituer un « ferment du lien social », permettant l’émergence d’une « communauté sensible ». Que fait alors l’intersubjectivité à la réflexion de l’aisthesis sur elle-même ? Comment autrui peut-il attirer, focaliser ou relancer l’attention sur des aspects sensibles, permettre de comparer voire de co-construire ce que chacun sent dans son individualité ?

—

[1] Marianne Massin, Expérience esthétique et art contemporain, Presses universitaires de Rennes (« Æesthetica »), 2013, p. 97-111.

[2] RoseLee Goldberg, « Space as Praxis », Studio International, 190, no 977, sept.-oct. 1975, p. 134.

[3] Marianne Massin, Expérience esthétique et art contemporain, op. cit., p. 100.

[4]Ibid., p. 106.

[5] Adeline Grand-Clément, Au plaisir des dieux. Expériences du sensible dans les rituels en Grèce ancienne, Anacharsis (« Essais »), 2023, p. 386-391.