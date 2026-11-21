Qu’est-ce qu’un territoire lorsque les frontières se déplacent, que les appartenances se recomposent et que les manières d’habiter le monde sont bouleversées ? Longtemps associé à la stabilité, à la délimitation du sol et à l’exercice de la souveraineté, le territoire apparaît aujourd’hui comme une réalité mouvante, façonnée par des dynamiques politiques, sociales, écologiques et culturelles.

À rebours de l’idée d’une disparition des territoires sous l’effet de la mondialisation, cet ouvrage propose d’en penser les transformations et les recompositions, en croisant les approches du droit, de la science politique, de la sociolinguistique, de l’urbanisme et de la littérature. Quatre perspectives structurent cette exploration : la règle juridique et ses rapports à l’espace ; les langues et les frontières, visibles ou invisibles, qu’elles dessinent ; les pratiques de l’habiter, entre aménagement, écologie et expériences sensibles du sol ; les conflits et les résistances qui font du territoire un enjeu de pouvoir, mais aussi d’émancipation.

Des politiques publiques aux parlers régionaux, des mutations institutionnelles aux pratiques artistiques collectives, et jusqu’aux géographies clandestines du marronnage dans les littératures francophones, les contributions réunies ici interrogent les formes multiples de l’appropriation territoriale.

Car un territoire n’est jamais seulement une étendue que l’on borne, une carte que l’on trace ou un espace que l’on administre, c’est aussi un lieu vécu, nommé, partagé et disputé, traversé par des mémoires et des imaginaires. Penser les territoires en transition, c’est ainsi comprendre comment ils se transforment, mais aussi comment s’y inventent de nouvelles manières d’habiter, de faire société et de construire un monde commun.

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Table des matières

Avant-propos

Seuils, bornes, flux

La règle et le sol. Le territoire saisi par le droit

Politiques publiques et territoires en transition : vers l’émergence d’une théorie de l’effectivité normative fondée sur une construction fluide des mondes

Par Pascal Richard

Les transitions territoriales de l’Union Européenne

Par Sophie Perez

La carte et la langue. Frontières mouvantes, identités en partage

Une région qui pose des défis aux notions de territoire et de frontière : la Voïvodine (Serbie)

Par Ksenija Djordjevic Léonard

Il était une fois dans l’Ouest (d’oïl) : des chorèmes, des territoires et des hommes…

Par Jean Léo Léonard

Habiter, ménager. La fabrique sensible des territoires

Anamorphose normative de l’urbanisme : réponse à l’évolution contemporaine face aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux

Par Marjorie Baille

Pratiquer collectivement le territoire. Deux exemples d’approche sensible du sol

Par Sacha Jouot

Terrains disputés. Le territoire comme champ de forces

Bouleversement du territoire politique sous la Ve République.

Un réversible déclin de nos institutions ?

Par Julien Giudicelli

Topographies du marronnage dans les littératures francophones.

Une analyse spatiale des effets de la contre-territorialisation dans Ni chaînes, ni maîtres (2024)

Par Sara Izzo