La première séance du séminaire en ligne « Penser les profonds depuis les Arts et les Sciences sociales » aura lieu vendredi 27 novembre à 15h30.

Pour cette séance intitulée « Donner corps aux rapports de force extractivistes dans la matière des sous-sols africains », nous aurons le plaisir d’écouter Marie Pernice, docteure en Littérature générale et comparée de la Sorbonne Nouvelle, au laboratoire Thalim.

Le lien pour accéder à la visioconférence est le suivant : https://visio.numerique.gouv.fr/qwg-kdse-jjv

Ce séminaire appelle à sonder les intrications actuelles entre mondes souterrains, créations contemporaines, pensées décoloniales, recherches en esthétiques et sciences humaines et sociales.Inspirés de la puissance géologique des rivières de lave souterraines de la Caraïbe, les « profonds » d’Édouard Glissant (2018) convoquent des mémoires et des imaginaires de la terre qui peuvent nous inviter à repenser les arts et les sciences sociales depuis des nappes d’expériences et de connaissances non-hégémoniques – infraterritoriales, non-extractivistes, etc. Le parti pris de ce séminaire est aussi d’aborder le sous-sol comme un espace de représentations, de projections et d’expérimentations à la fois esthétiques et politiques.

Le séminaire sera suivi de deux journées d’études les 20-21 avril 2027 intitulées « Filmer depuis les « profonds » : sous-terrains et sous-communs du cinéma à l’ère de l’extractivisme globalisé ».

Découvrir sur Fabula le livret avec une présentation détaillée du programme du séminaire…

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L’équipe d’organisation

Lucile Combreau (UMPV et de la Sorbonne Nouvelle),

Elio Della Noce (Université de Montpellier Paul-Valéry),

Chloé Druhen-Charnaux (PEPR Sous-sol, bien commun, IMT Mines Alès),

Alice Letoulat (Université de Strasbourg),

Julie Savelli (Université de Montpellier Paul-Valéry).

Le séminaire est porté par l’axe ACÉCA du Rirra21 et le département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias de l’UMPV.

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Donner corps aux rapports de force extractivistes dans la matière des sous-sols africains - Marie Pernice

La demande mondiale contemporaine croissante en ressources minérales induit une intensification des pratiques extractivistes notamment sur le continent africain. Extraire des profonds les ressources convoitées nécessite de se confronter directement à la matière souterraine. Les mineurs doivent se frayer un chemin au corps-à-corps — souvent au prix de leur intégrité physique —à travers la roche et la terre vers les strates les plus enfouies du globe. Les trépans des foreuses de l’industrie pétrolière brisent quant à eux les sols les plus solides pour permettre au pétrole de remonter à la surface. Au cours de cette communication, nous proposons d’interroger à travers un corpus de romans situés dans différents sites d’extraction minière et pétrolière en Afrique du Sud, au Nigéria et en République Démocratique du Congo, la façon dont la matière souterraine conserve les traces des pressions que les processus de production extractivistes font peser aussi bien sur les environnements que sur les individus qu’ils exploitent. Nous nous intéresserons en particulier à l’expérience sensible singulière que développent ceux qui travaillent sous terre afin de pouvoir mener à bien le travail d’extraction. Si leur connaissance intime et incarnée du milieu souterrain témoigne de leur pleine implication dans le système extractiviste, elle s’avère pouvoir néanmoins constituer pour eux un moyen d’affirmation de soi depuis les sous-sols. Nous envisagerons également le grain de la matière souterraine et les mouvements qui lui sont propres comme étant susceptibles de faire achopper les dynamiques extractivistes. Les rapports de force entre humains, ainsi qu’entre humains et non-humains, se redessineraient dès lors avec les profonds dans les zones d’extraction.

Marie Pernice est docteure de l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3. Elle est rattachée au laboratoire UMR 7172 Thalim. Sa thèse intitulée Expériences souterraines sensibles. Écopoétique des sous-sols africains en contexte extractiviste a été soutenue en juillet 2026. Ce travail s’intéresse aux modalités d’une écriture des profondeurs des zones d’extraction minière et pétrolière du continent africain attentive à leur matérialité, à la singularité de la sensibilité souterraine ainsi qu’aux enjeux politiques et écopoétiques qui s’incarnent dans ces espaces.

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Prochaines dates du séminaire :

27 novembre à 15h30 avec Marie Pernice (Littérature comparée)

17 décembre à 15h avec Lucie Leutenecker (Littérature comparée, cultures visuelles, Humanités écologiques)

13 janvier de 15h avec Feda Wardak (Architecture)

3 mars à 17h30 avec Lisa Claussmann (Sociologie des techniques)