XXXVe COLLOQUE DE L’AFUE

Écritures intimes et du monde. Parole(s) de femme

Université d’Alicante, 26-28 mai 2027

Appel à communications

Le XXXVe Colloque de l’Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE) se propose d’interroger, dans une perspective critique, transversale et plurielle, la place des femmes dans les différents domaines des études françaises et francophones. À travers les écritures, les pratiques culturelles, la traduction et les formes de transmission, il s’agira de réfléchir à la manière dont les femmes ont pris la parole, représenté leur expérience, pensé leur rapport au monde et participé à la construction des savoirs, des imaginaires et des mémoires collectives. On entend ainsi contribuer à la construction d’une histoire littéraire plus inclusive, en lien avec l’ODD 5 de l’Agenda 2030, qui vise à parvenir à l’égalité entre les sexes et aux contributions des femmes au savoir.

Longtemps reléguées aux marges de l’histoire littéraire et culturelle, les femmes n’ont pourtant jamais cessé d’écrire, de créer, de traduire, de transmettre et de prendre la parole. Certaines ont connu la reconnaissance de leur vivant avant de disparaître progressivement du canon ; d’autres ont dû conquérir des espaces de publication, de légitimation et de visibilité traditionnellement réservés aux hommes. Aujourd’hui encore, retrouver ces voix, étudier leur circulation et interroger leur place dans nos corpus, dans nos histoires littéraires et nos pratiques d’enseignement constituent des enjeux majeurs de la recherche en études françaises et francophones.

Cette parole ne se limite cependant ni à l’écriture autobiographique ni au seul domaine littéraire. Elle circule entre les langues, les cultures, les supports et les générations. Écrivaines, artistes, traductrices, médiatrices, locutrices et créatrices de discours, leurs voix traversent la littérature, le cinéma, les arts, les médias et les espaces numériques ; elles voyagent grâce à la traduction et à la médiation interculturelle ; elles invitent enfin à repenser les corpus et les savoirs que nous transmettons.

« Parole(s) de femme » désigne à la fois l’acte de prendre la parole en tant que femme et la pluralité des voix, des expériences et des écritures par lesquelles les femmes expriment leur rapport à elles-mêmes et au monde. La parenthèse fait entendre ce passage du singulier au pluriel, sans réduire ces voix à une expérience féminine unique. La formule rappelle le titre de l’essai féministe à dimension philosophique et poétique d’Annie Leclerc, Parole de femme (1974), dans lequel elle interroge la possibilité, pour les femmes, de faire entendre une parole qui leur soit propre et de réhabiliter des expériences longtemps minorées par le discours dominant.

Ce colloque, le premier organisé par l’AFUE spécifiquement consacré aux études de genre, souhaite ainsi ouvrir un espace de réflexion critique, transversal et pluriel sur la présence, la production, la représentation, la circulation et la réception des voix de femmes dans les différents espaces d’expression française. Il s’agira aussi bien de retrouver les voix du passé que d’écouter celles du présent, de questionner les mécanismes d’invisibilisation et de légitimation, et d’examiner la manière dont les femmes ont participé et participent encore à la construction de nos patrimoines littéraires, linguistiques et culturels.

À travers cette thématique, nous souhaitons finalement interroger ce que les paroles de femmes nous disent d’elles-mêmes et du monde : comment elles construisent et transmettent des expériences, des identités et des mémoires ; comment elles déplacent les représentations établies ; comment elles circulent entre langues et cultures ; et comment la recherche et l’enseignement peuvent contribuer à leur transmission et à leur visibilité.

Le colloque sera également l’occasion de rendre hommage à notre collègue Ángeles Sirvent Ramos, professeure des universités en philologie française, pionnière des études françaises à l’Université d’Alicante et membre du bureau de l’AFUE. Cet hommage saluera son rôle précurseur dans le développement de ces études au sein de l’Université, ainsi que son engagement auprès de la communauté des francisants.

Dans le but de conférer l’unité et la cohérence désirées au colloque, nous vous proposons de centrer vos recherches sur la diversité de formes des « écritures intimes et du monde » : autobiographies, autofictions, journaux intimes, biographies, confessions, mémoires, récits personnels, correspondances, témoignages, récits de voyage, formes actuelles de l’expression du moi

Les propositions de communication pourront porter sur les axes suivants :

Axe 1 : Perspectives littéraires

Mémoire individuelle et collective ; corps, désir et identité ; maternité, filiation et sexualité ; violence, domination, trauma, résistance, résilience, exil et migration ; écritures féministes et engagement féministe et social ; discours des écrivains et des écrivaines sur les femmes de lettres ; réflexivité et discours des autrices sur leur propre pratique d’écriture ; difficulté d’accès à la publication et à la reconnaissance littéraire ; réseaux de sociabilité et sororité entre femmes de lettres ; accès des écrivaines aux académies et institutions, prix et espaces de consécration ; nouvelles approches historiographiques de la littérature des femmes.

Axe 2 : Perspectives culturelles et intermédiales (Auto)représentation féminine dans les cultures francophones ; création artistique et intermédialité (cinéma, musique, arts visuels, environnements numériques, médias, etc.) ; perspectives interculturelles et intersectionnelles.

Axe 3 : Perspectives traductologiques

Analyse de traductions des écritures intimes de femmes ; traducteurs et traductrices d’œuvres de femmes (textuelles et multimodales) ; interprétation et médiation des discours féminins ; doublage et sous-titrage ; autotraduction des autrices et retraduction de leurs œuvres ; circulation et réception des voix de femmes ; visibilité et invisibilisation des traductrices ; censure, pseudonymes et paratextes ; archives et reconstitution de généalogies féminines de la traduction.

Axe 4 : Perspectives linguistiques

Subjectivité, identités et voix féminines : analyse du discours, argumentation, énonciation et pragmatique ; interactions, oralité, prosodie, performance et émotions ; structures et usages de la langue, phraséologie et terminologie ; variation, normes et changement linguistique ; sociolinguistique et contacts de langues ; stylistique, poétique, rythme et textualité ; linguistique cognitive et de corpus ; représentations et discours médiatiques ou numériques ; plurilinguisme, intercompréhension, médiation et interculturalité.

Axe 5 : Perspectives didactiques

Place des femmes et des autrices dans les programmes, corpus et manuels ; enseignement de la littérature et des cultures francophones dans une perspective de genre ; transmission des patrimoines féminins ; éducation à l’égalité ; pratiques pédagogiques innovantes : le genre comme outil, humanités numériques au service des études de genre, ateliers d’écriture de soi au féminin, interdisciplinarité et formation du professorat.

La liste de thèmes proposés ci-dessus n’est nullement exhaustive.

Nous vous invitons à consulter le site web du colloque : https://colloqueafue2027.uafg.ua.es/

Dans un premier temps, vous pourrez soumettre votre proposition de communication dans l’onglet « Appels à communications ». Après réception de la notification d’acceptation, vous pourrez procéder à votre inscription au colloque dans l’onglet « Inscription ».

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Université d’Alicante en mai 2027.

José Luis Arráez, coordinateur académique du XXXVe Colloque de l’AFUE et toute l’équipe d’organisation