Comment patrimonialiser les vidéos de répétition en arts de la scène ? Depuis la fin des années 1970, des artistes de danse contemporaine et de théâtre font de l’enregistrement de leurs répétitions une partie prenante de leurs processus de création. Ces recours expérimentaux à la vidéo sont complexes ; un simple visionnage ne suffit pas à en comprendre les enjeux. Que faudrait-il patrimonialiser de ces pratiques ? Comment conserver à la fois leur qualité expérimentale et un souvenir de leur fonction ? Avec :

Julie Guillaumot

Archiviste et spécialiste des collections audiovisuelles, BnF.

Elle évoquera la place et les enjeux de conservation et d’usage des expérimentations audiovisuelles (films expérimentaux, tests, rushes) au sein des collections audiovisuelles de la BnF.

Meriel Kenley

Docteure en Lettres et Arts, intervenante régulière et chercheure à La Manufacture, Haute école des arts de la scène (HES-SO) à Lausanne, et membre associée de l’équipe cinéma, Rennes 2.