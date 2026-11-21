Dirigé par Claudine Cohen et Rémi Labrusse

Naguère assimilé à l’impur, au monstrueux, l’hybride a longtemps suscité une répulsion qui pouvait cristalliser des peurs profondes, et le refus de l’altérité. Relégués en marge des catégories définies et des essences valorisées, les êtres nés de mélanges faisaient l’objet d’un jugement méprisant. L’hybridation n’en était pas moins sollicitée, expérimentée, théorisée, dans certaines pratiques d’horticulture, d’agriculture et d’élevage.

Aujourd’hui, l’attention se porte de façon privilégiée sur les formes de mélange et de composition. Les hybrides sont désormais célébrés, encouragés, estimés. Leur omniprésence, non seulement dans les sciences biologiques, où la notion trouve sa première légitimité, mais plus largement dans les discours et dans les représentations collectives, pourrait bien constituer un symptôme de notre temps. L’hybride invite à repenser les modes de relation et d’échange ; il met à l’épreuve les frontières établies et les hiérarchies entre les êtres, les cultures et les formes de vie, en ouvrant la voie à des interactions inédites et diversifiées. Cette insistance traduit-elle une prise en compte de la complexité du réel, ou signale-t-elle une transformation profonde de nos catégories de pensée ? Sur un plan éthique et existentiel, l’hybridation est-elle possible et désirable en tout ? Telles sont les questions que soulève ce numéro de Communications, en interrogeant successivement l’hybridation comme concept, comme valeur et comme risque.

Dépassant les approches disciplinaires, il explore les usages de l’hybride en biologie, en anthropologie et en écologie, en sciences sociales, en art, et jusque dans les fantasmes de l’homme augmenté et du posthumanisme. À travers l’analyse de ces multiples manifestations de l’hybride, les contributions réunies ici s’attachent aux recherches, aux pratiques et aux affects qu’il suscite. Elles donnent ainsi au lecteur la possibilité d’en comparer les formes et d’en interroger la fécondité.

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Sommaire

Évelyne Ribert, Edgar Morin, Bernard Paillard, Claude Fischler, Georges Vigarello, Véronique Nahoum-Grappe, Martyne Perrot, Alfredo Pena-Vega, Nicole Lapierre, « Hommage à notre ami André Burguière », p. 3-11

Claudine Cohen, Rémi Labrusse, « Introduction. Fécondité des hybrides », p. 15-29

I – L’hybride, un être biologique

Michel Veuille, « Hybrides en évolution », p. 31-50

Pierre Rochiccioli, « La notion d’hybride mosaïque chez le botaniste Charles Naudin et ses successeurs (XIXe-XXe siècles) », p. 51-61

Cristiana Oghina-Pavie, « Les rosiers hybrides : classifications et culture horticole dans la première moitié du XIXe siècle », p. 63-78

Jean-Jacques Hublin, Claudine Cohen, « « Homo sapiens, une espèce hybride ? » Propos de Jean-Jacques Hublin recueillis et transcrits par Claudine Cohen », p. 79-90

Jean-Denis Vigne, « Communautés hybrides et origines de la domestication des animaux », p. 91-101

Florent Destruhaut, Bernard Andrieu, Philippe Pomar, « Des visages hybrides en réhabilitation prothétique maxillo-faciale », p. 103-115

Étienne Miqueu, « Hybrides, cyborgs et symbiotes », p. 117-126

II – Anthropologie et hybridités

Angèle Dequesne, « Ethnographies d’hybrides. Des affections mulassières », p. 127-137

Emmanuel Grimaud, « Après la « vallée de l’étrange ». Essai sur la robotique en zone molle », p. 139-152

Bernadette Bensaude-Vincent, « Mixtes et composites. Une technologie matérielle riche d’un héritage culturel », p. 153-163

Jean-Luc Bonniol, « De la créolisation », p. 165-178

III – Arts et hybridités

Carlo A. Célius, « Les périmètres de l’hybride. Art, pensée, savoir, au prisme d’Haïti », p. 179-191

Clovis Maillet, « Entrelacs de genre et d’espèce au XIIe siècle », p. 193-204

Chen Tian, « Altérité et esthétique de l’hybridité : ornements et chinoiserie au XVIIIe siècle », p. 205-222

Baptiste Brun, « Balade dans une tête. Hybridation et intériorité dans l’art à partir du Cyclop de Jean Tinguely », p. 223-236

Nicolas Darrot, Rémi Labrusse, « « Je fabrique de l’hybridité sans le savoir » », p. 237-245