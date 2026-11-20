Monsieur Nicolas Thibault soutiendra une thèse de doctorat le 23 novembre prochain de 9 h 00 à 13 h 00, salle des Actes, en Sorbonne, sur le sujet suivant:

« Conseil et conseillers dans le théâtre à sujet historique anglais de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècles ».

Le jury est composé de :

Gilles Bertheau, Professeur à l’Université de Tours

Claire Gheeraert-Graffeuille, Professeure, Université de Rouen Normandie, rapportrice,

Jean-Christophe Mayer, Directeur de recherche CNRS, Université Paul Valérie Montpellier 3, rapporteur

Christine Sukic, Professeure, Université Reims Champagne Ardenne, présidente

Anne Teulade, Professeure à l’Université Paris Est Créteil

Line Cottegnies, Professeure à Sorbonne Université, directrice

La soutenance est publique. Une carte professionnelle vous sera demandée à l’entrée, qui se fait en principe par le 17 rue de la Sorbonne.

Résumé :

Du sage et loyal conseiller au flatteur sans scrupules, du simple courtisan au favori parvenu, les figures du conseil occupent une place déterminante dans le théâtre historique anglais de la fin du XVIème et du début du XVIIème siècles. La critique tend à privilégier l'uvre de Shakespeare et à n'aborder qu'en passant la mise en scène du « counsel » qu'on y trouve ; notre projet consistera à replacer la représentation du conseil dans son contexte dramatique, historique et politique, dans un corpus d'une vingtaine de pièces historiques à sujet anglais écrites par Shakespeare et ses contemporains pendant la période élisabéthaine (et quelques-unes au début du XVIIe siècle). Ce théâtre, en mettant la question du conseil sur la scène, se fait en effet l'écho des débats de l'époque sur la question délicate du partage du pouvoir effectif entre les acteurs de la sphère politique, et fait entendre bien d'autres voix que celles de l'histoire officielle, telle qu'elle est consignée, entre autres, dans les chroniques. Nous faisons l'hypothèse que, par ce théâtre, la scène du pouvoir et de l'histoire devient peu à peu une scène partagée, où l'on suggère, grâce à la présence des conseillers, que l'action royale, loin d'avoir la force de l'évidence, est marquée par la négociation et le compromis et, parfois, par l'arbitraire. Là où l'histoire se contente d'enregistrer l'action royale, peut-être est-ce le rôle du théâtre que de mettre en scène les débats qui la précèdent et l'informent.