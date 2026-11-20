Les Démons de la théorie est un groupe de travail sur la théorie littéraire rattaché à l'ED 131 et au laboratoire CERILAC de l'Université Paris Cité.

Pour la première séance du séminaire de cette année, intitulée "La grammaire se met au vert", le groupe invite Cécile Narjoux (Université Paris Cité) à parler d'écostylistique :

La question qui sera discutée est la suivante : Dans quelle mesure peut-on définir positivement (et non seulement par la négative) une « écogrammaire » et quelles en seraient les limites ? Autrement dit, est-il vraiment possible de décréer la grammaire ?

Discutant-es : Eveline Su, Blanche Perrin (Université Paris Cité) et Calann Heurtier (Lyon 2)

Le séminaire se tiendra en distanciel mardi 24 novembre, de 17h30 à 19h30.

—

Les travaux du groupe :

Pour la troisième année consécutive, le groupe organise un séminaire sur la théorie littéraire qui se tient environ une fois par mois à la Bibliothèque Jacques Seebacher (Université Paris Cité). Si vous avez des questions sur le groupe ou si vous souhaitez être informé de nos actualités, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante : demonsdelatheorie@gmail.com