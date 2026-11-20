Conçu pour servir d’introduction aux Éléments de littérature, l’Essai sur le goût (1787) n’est toutefois pas un simple texte liminaire : en conjuguant poétique classique et pensée des Lumières, Marmontel y définit ce sentiment « vif et prompt des finesses de l’art, de ses délicatesses, de ses beautés les plus exquises, et de même, de ses défauts les plus imperceptibles et les plus séduisants ». Pour mieux étoffer sa thèse, le théoricien distingue deux facettes : le goût « naturel » (« antérieur à toute espèce de convention ») peut avoir également un caractère « social » ou relatif (déterminé par les moeurs). En retraversant l’histoire littéraire de l’Antiquité, de l’Italie et de la France, il montre comment, au fil des siècles, la soif des nouveautés, les institutions et la critique ont contribué à pervertir nos facultés ; dans le but de conserver un goût pur et équilibré, il faudrait, affirme-t-il, cultiver l’éducation, éviter les plaisirs excessifs et pratiquer une critique mesurée. La jeunesse, qui ne lit plus, n’estime que « ce qui lui plaît et ce qui plaît à la société qu’elle fréquente obscurément ». Le message de l’Essai est, sous cet angle, on ne peut plus actuel : pour nous soustraire aux modes qui nous abaissent, il suffit de privilégier « l’instruction et l’exemple, de proche en proche, à la faveur d’une communication habituelle des esprits cultivés et des esprits qui demand[ent] à l’être ».

Pierino Gallo est professeur associé de littérature française à l’Université de Messine. Ses recherches portent sur l’évolution des genres littéraires (l’épopée et le roman), les formes brèves de la fiction à l’âge des Lumières, le roman libertin du XVIIIe siècle, et la représentation de l’Autre colonisé chez les écrivains français du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle.