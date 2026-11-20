(SLAC) Approches matérialistes de la poésie (II) : Le cas Mallarmé

Séminaire les Armes de la Critique, 14e année (2026-2027), 3e séance.

Marxismes et poésie (II). Approches matérialistes de la poésie : Le cas Mallarmé.

Objet d’un redoutable « nivellement par le haut », qui en a fait le sujet de multiples gloses, allant du structuralisme à l’herméneutique post-heideggérienne, l’œuvre de Mallarmé semble, au premier abord, résister à l’analyse matérielle. Sa poésie, absente de tout bouquet, en visant la disparition élocutoire du poète, a cristallisé plus que toute autre l’image d’une création décontextualisée, entièrement soumise aux efforts laborieux de son Maître dans la « solitude bleue et stérile ».

On reviendra cependant lors de cette séance sur deux approches, qui ont voulu non pas annuler Mallarmé, mais en restituer le génie et la singularité contextuelles dans une époque donnée, tout en faisant le pari (peut-être hérétique) que cette étude éclairera aussi à terme, l’œuvre.

Antoine Poisson (THALIM) ‒ « Tout se résume dans l’Esthétique et l’Economie politique » : de l’approche sociologique de la poésie pure

Mallarmé joue un rôle décisif dans l’œuvre bourdieusienne. L’étude du champ littéraire, systématisée dans les Règles de l’art, accordait une part importante à l’héritier de Baudelaire – le seul à se livrer au « démontage impie de la fiction », alors même qu’il domine progressivement un champ poétique autonomisé et dominé économiquement. Point nodal de la théorie des champs, Mallarmé revient à deux reprises dans la collection Liber, créée et dirigée par Pierre Bourdieu, puis par Jérôme Bourdieu, Johan Heilbron et Yves Winkin. En 2001, Anna Boschetti examine le cas Apollinaire, qui reprend en charge l’héritage des Rues de Rome. En 2008, à sa suite, Pascal Durand donne une étude chronologique rigoureuse, qui situe l’œuvre de Mallarmé dans l’évolution du champ, depuis le Parnasse jusqu’à la consécration ambiguë du symbolisme. L’analyse voit l’œuvre de Mallarmé comme le reflet de conditions sociales précises ; le sens des formalités de Mallarmé lui permet de se plier, par une « ironie d’affirmation », à toutes les exigences sociales tout en conservant un statut d’exception. La poésie est-elle, dès lors, soluble dans l’analyse sociologique ? Reflète-t-elle l’idéologie fonctionnariale de l’époque, médiée par le champ poétique ? Peut-on lire les Divagations comme une conversation d’esthètes ? « Salut, exact, de part et d’autre ». On s’efforcera de répondre à ces vastes interrogations à l’aide de l’ouvrage de Pascal Durand, avant de proposer un modeste troisième tome à la collection Liber, en examinant la trahison de Breton, parricide suprême, et le jeu de Tarkos avec la métaphore fiduciaire du Sphinx de la Rue de Rome.

Gabriel Meshkinfam (CERILAC) : « Mallarmé avec et contre Sartre : questions de méthode »

En 1986 paraît aux éditions Gallimard un curieux petit volume, intitulé Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre, et composé de deux textes écrits par Sartre au début des années 1950. En effet, sur les quelques cinq cents pages que ce dernier avait consacrées au poète, seuls deux courts articles (« Mallarmé (1842-1898) » et « L’engagement de Mallarmé ») semblent avoir échappé à l’attentat de l’OAS qui réduisit l’appartement du philosophe en fumée. On y retrouve un Sartre enthousiaste, alliant sa méthode de la « psychanalyse existentielle », opératoire dès le milieu des années 1940, et quelques analyses socio-politiques bien senties qui feront tantôt le génie tantôt la lourdeur de L’idiot de la famille. Cette approche singulière, entre biographisme et historicisme, a ses mérites, mais elle a aussi ses défauts. À commencer par le manque criant d’analyses textuelles, dont l’absence transforme l’œuvre mallarméenne en un « projet » dont il est parfois difficile de comprendre les manifestations littéraires. Notre communication veut défendre l’hypothèse selon laquelle la résistance active que les poèmes de Mallarmé opposent à l’herméneutique existentialiste peut être (au moins partiellement) comblée en faisant recours à Sartre lui-même, et notamment à partir de l’orientation « marxiste » qui sera développée dans Questions de méthode (1957) et Critique de la raison dialectique (1960).

4 Décembre 2026, 14h-17h, Maison de la Recherche, salle « La Fabrique ».

Entrée libre sans inscription. Séance organisée par Antoine Poisson.