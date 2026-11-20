La Renaissance réimaginée : arts et sciences humaines sous un jour nouveau (Bologne & Venise)
La 14e Conférence scientifique internationale SWS en arts et sciences humaines — « La Renaissance réimaginée : les arts et les sciences humaines sous un jour nouveau » — se tiendra à Bologne (Italie) du 12 au 15 mai 2027.
Lieu principal : Salone delle Feste, centre de congrès de l'hôtel I Portici, Via Indipendenza 69, 40121 Bologne.
Les sessions scientifiques sont prévues les 12 et 13 mai. Une session scientifique de terrain à Venise est prévue le 14 mai : « La mesure humaine : art, mémoire et espaces partagés » (séminaire d'environ 90 minutes et visite partagée de la Biennale Architettura 2027 envisagés ; question de la session : « Pour qui est le patrimoine ? »). Le déplacement est envisagé en aller-retour depuis Bologne le jour même. Les modalités — lieu, transport, billets et conditions de participation — ne sont pas confirmées. Une journée culturelle de clôture aura lieu le 15 mai à Bologne.
Le périmètre interdisciplinaire couvre les arts et les sciences humaines : études médiévales et de la Renaissance ; humanisme, mémoire et identité culturelle ; histoire, philosophie, archéologie, langues et linguistique, littérature, histoire de l'art, musique, arts du spectacle et arts visuels, architecture et design, musées, patrimoine, humanités numériques.
Échéances : résumés — 22 mars 2027 ; ateliers et performances — 19 avril ; inscription à tarif réduit — 19 avril ; articles complets — 26 avril ; PDF pour impression des posters — 29 avril ; paiement au tarif normal — 5 mai. Programme préliminaire — 3 mai ; programme final — 10 mai.
Les inscriptions sont ouvertes ; des frais d'inscription s'appliquent. Les soumissions se font via le site officiel ; pour toute question, utilisez l'adresse officielle. Contact : scienceart@sgemitaly.org ; site : https://sgemitaly.org/ ; organisateur : SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society.
Appel complet : https://sgemitaly.org/call-for-papers.php
Session de Venise : https://sgemitaly.org/venice-2027-the-human-measure.php
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English call:
CALL FOR PAPERS
14th SWS International Scientific Conference on Arts & Humanities
The Renaissance Reimagined — Arts & Humanities in a New Light
Bologna & Venice, Italy | 12–15 May 2027
Organised by SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society.
The conference invites researchers, artists and cultural practitioners to examine historical and contemporary questions across the arts and humanities. Its three connected directions are Arts & Humanities; Medieval & Renaissance Studies; and Humanism, Memory & Cultural Identity. Topics include art history, visual and performing arts, music, architecture and design, history, archaeology, philosophy, literature and languages, cultural heritage, museums and digital humanities.
Oral presentations and poster sessions take place on 12–13 May in Salone delle Feste, I Portici Hotel Bologna – Congress Centre, Via Indipendenza 69, Bologna.
On 14 May, the planned one-day scientific field session in Venice, “The Human Measure — Art, Memory and the Spaces We Share”, asks “Who is heritage for?”. The proposed format combines an approximately 90-minute seminar, selected short contributions and discussion with a shared encounter with Biennale Architettura 2027. A same-day return from Bologna is planned; detailed venue, transport, exhibition-ticket and participation arrangements will be announced as confirmed. A cultural programme in Bologna on 15 May completes the conference.
KEY DATES
Abstracts: 22 March 2027
Workshop/open lesson/art class/case-study proposals: 19 April 2027
Live art, exhibition, musical performance and demonstration proposals: 19 April 2027
Early-bird registration and payment: 19 April 2027
Full papers: 26 April 2027
Poster PDF for conference printing: 29 April 2027
Regular payment: 5 May 2027
Registration is open; participation fees apply (see the official registration information). Contributions are subject to academic review; accepted papers follow the official double-blind peer-reviewed proceedings route. Indexing evaluation does not guarantee inclusion in any particular database.
Official conference and topics: https://sgemitaly.org/
Call for papers: https://sgemitaly.org/call-for-papers.php
Dates: https://sgemitaly.org/deadlines-programme.php
Registration: https://sgemitaly.org/registration-paper-submission.php
Venice field session: https://sgemitaly.org/venice-2027-the-human-measure.php
Contact: scienceart@sgemitaly.org