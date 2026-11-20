Médaille Robert-Houdin 2026 – Fédération Française de Magie (FFM)

Première enquête d’envergure consacrée à la place centrale de l’illusionnisme dans la société et la pensée renaissantes, cet ouvrage comble une lacune majeure en révélant le rôle décisif de ces pratiques spectaculaires dans la formation de l’Europe moderne, à la croisée de la science, de l’art, de la magie, de la religion et des divertissements.

Et si les tours de magie avaient transformé notre vision du monde ? Cet ouvrage propose la première étude panoramique de l’illusionnisme en Europe du XVe au XVIIe siècle. Les techniques de prestidigitation n’y apparaissent pas seulement comme un moyen de divertissement, mais comme de véritables objets de savoir qui passionnent leurs contemporains et jouent un rôle clef dans la démagification du monde. Grâce à une approche transdisciplinaire, à un vaste corpus de textes et à une iconographie sans précédent, l’ouvrage montre comment l’illusiographie renouvelle notre compréhension de l’émergence de la Modernité et de ses enjeux. L’illusionnisme se révèle être un point d’articulation entre des champs a priori distincts, comme les sciences, les techniques, la philosophie, la religion, la magie, l’hermétisme, la démonologie, la littérature, l’art, les spectacles et les jeux. Pratiquée aussi bien dans les foires que dans les cours impériales, la prestidigitation dévoile le fond merveilleux commun à la culture populaire et à la culture savante. De Léonard de Vinci à Francis Bacon, en passant par Bosch, Rabelais et Della Porta, le lecteur y rencontrera une galerie de personnages marquants : bateleurs, charlatans, savants, philosophes naturels, ingénieurs, artistes, artisans, courtisans et espions, qui mettent leur savoir technique au service d’un choc esthétique ou d’une expérience magique. L’ouvrage retrace l’évolution de cet art et met en lumière les moments décisifs de sa constitution sociale, technique et théorique. Clair, vivant et accessible à tous, il intéressera aussi bien les chercheurs que les artistes et les curieux désireux de découvrir ce vaste monde de secrets.

Thibaut Rioult est chargé de recherches FNRS (Université libre de Bruxelles) et membre associé de SciFair (UAntwerp). Docteur en esthétique, histoire et théorie des arts, il est spécialiste de la magie, de l’illusionnisme, de l’occulte et du merveilleux. À l’origine de l’illusiographie, il a écrit une soixantaine d’articles sur le sujet. Il a cofondé la revue Arcana naturae. Il a publié Féminisme et magnétisme animal (Agorà, 2026). Dramaturge, il est acteur du mouvement Illusionnisme Fantastique.

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Table des matières

Table des illustrations

Préface

Avant-propos

Remerciements

Introduction

1. Aux sources de l’illusionnisme, la littérature des secrets

2. Le bateleur, une figure iconographique symbolique

3. La première démonologie entre prestiges et maléfices

4. Le bateleur, une arme polémique réformée

5. La fabrique du merveilleux, entre technique et esthétique

6. Les illusionnistes dans la tourmente démonologique

7. L’illusionnisme sceptique contre la magie

8. Illusionnistes de cour, gentilshommes magiciens et diplomates

9. La théorisation de l’art de la prestidigitation

Conclusion

Bibliographie

Index nominum