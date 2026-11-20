Dans les années qui précédent et suivent la mort de Voltaire (1694-1778), une lutte sans merci s’engage entre libraires : c’est à qui l’emportera pour publier le premier l’édition intégrale de ses œuvres. Correspondante privilégiée du grand homme, Catherine II, qui redoute que ses échanges épistolaires ne deviennent à cette occasion publics, assiste, impuissante, à la mise en œuvre dès 1784 par Beaumarchais des œuvres complètes de Voltaire dans l’édition dite de Kehl. Jean‑Louis Wagnière, dernier secrétaire de Voltaire, se voit confier par la tsarine le soin de commenter – et de critiquer – cette édition « figaroïsée ». L’homme n’a pas seulement une connaissance inégalée de l’œuvre de son maître : il possède de manière licite – et surtout illicite – ses dernières corrections et ajouts effectués sur son œuvre.

Des « notes et remarques » de Wagnière sur l’édition de Kehl, les spécialistes n’ont longtemps connu que celles relatives aux premiers volumes contenues dans un cahier de relevés aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de Russie. Produit d’une découverte aussi fortuite qu’exceptionnelle, les soixante-trois volumes subsistants du don impérial et leurs gloses marginales, telles qu’elles sont ici reproduites au terme d’un patient travail d’analyse et de retranscription, nous interrogent sur la notion même d’œuvres complètes, d’édition définitive d’une œuvre et d’héritage voltairien.

Olivier Guichard a exercé les fonctions d’attaché culturel à la Ville de Ferney-Voltaire durant vingt ans. Historien, docteur ès lettres, il est entre autres auteur d’une thèse consacrée à Voltaire et les jésuites.