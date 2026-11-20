Luxembourg, ville en scène

Luxembourg, a City on Stage (english version below)

Appel à communications // Call for Papers

Luxembourg, ville en scène



Fêtes, spectacles et rassemblements publics du XVIe siècle à nos jours

18 juin 2027 — Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL)

Organisation : Logan J. Connors (University of Miami/University of Luxembourg) et Joëlle Weis (Bibliothèque nationale du Luxembourg)

Comment un rassemblement devient-il un événement public ? Des processions religieuses et entrées solennelles de l’époque moderne à la Schueberfouer, à la fête nationale, aux festivals et aux manifestations contemporaines, les événements collectifs transforment la ville de Luxembourg en une scène où s’expriment le pouvoir, la foi, la sociabilité, l’identité et parfois la contestation.

Cette journée d’étude propose d’explorer la construction de ces événements : leurs lieux, leurs acteurs, leurs publics et leurs traces. En faisant dialoguer les périodes et les disciplines, elle interrogera les façons d’occuper l’espace urbain, de rassembler des participants et de produire une expérience collective. Comment transforme-t-on une foule en public ? Qui a le droit d’occuper et de mettre en scène la ville ? Quelles traces les événements éphémères laissent-ils dans les collections et les mémoires ?

Les propositions pourront notamment porter sur :

l’organisation des événements et les négociations autour de l’usage de l’espace public ;

la formation des publics, les modalités de participation et les formes d’exclusion ;

les itinéraires, les sons, les décors, les gestes et les dispositifs de mise en scène ;

les enjeux politiques, religieux, sociaux et identitaires des rassemblements ;

les traces de l’éphémère : archives, images, objets, témoignages et mémoire.

L’appel s’adresse aux historiens, chercheurs en littérature, arts et en sciences sociales, archivistes, professionnels du patrimoine, responsables culturels et organisateurs d’événements. Les études de cas consacrées à la ville de Luxembourg ainsi que les approches comparatives sont les bienvenues.

Les communications dureront 20 à 25 minutes. Les propositions comprendront un titre, un résumé d’environ 250 mots et une brève notice biographique.

Elles sont à envoyer à logan.connors@miami.edu et Joelle.Weis@bnl.etat.lu avant le 1er février 2027.

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Luxembourg, a City on Stage



Festivities, Performances, and Public Gatherings from 1500 to the Present

18 June 2027 — National Library of Luxembourg (BnL)

Organisation : Logan J. Connors (University of Miami/University of Luxembourg) et Joëlle Weis (National Library of Luxembourg)

How does a gathering become a public event? From religious processions and ceremonial entries in the early modern period to the Schueberfouer, Fête nationale celebrations, festivals, and contemporary demonstrations, collective events transform the city of Luxembourg into a stage on which power, faith, sociability, identity, and sometimes dissent find expression.

This study day will explore the construction of these events: their spaces, actors, audiences, and traces. Bringing periods and disciplines into dialogue, it will examine ways of occupying urban space, bringing participants together, and creating a collective experience. How does a crowd become a public? Who has the right to occupy and stage the city? What traces do ephemeral events leave in collections and memories?

Proposals may address, but are not limited to:

the organization of events and negotiations over the use of public space;

the formation of publics, modes of participation, and forms of exclusion;

routes, sounds, scenery, gestures, and staging practices;

the political, religious, social, and identity-related stakes of gatherings;

traces of the ephemeral: archives, images, objects, testimonies, and memory.

The call welcomes contributions from historians, specalists of literature and the arts, social scientists, archivists, heritage professionals, cultural practitioners, and event organizers. Case studies focusing on the city of Luxembourg, as well as comparative and/or regional approaches, are welcome.

Presentations will last 20–25 minutes. Proposals should include a title, an abstract of approximately 250 words, and a brief biographical sketch.

Please send proposals to logan.connors@miami.edu and Joelle.Weis@bnl.etat.lu before 1 February 2027.