Table des matières

Troiana

Agustina Miguens (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT/CONICET), “El manuscrito BNE MSS/10146 de la Historia Troyana Polimétrica: aspectos codicológicos y una aproximación a la historia del códice”

Fabiana Nicoli Dias (Universidade de São Paulo), Adma Fadul Muhana (Universidade de São Paulo), Artur Costrino (Universidade Federal de Ouro Preto), “Eneias e sua descendência na Historia Troyana de Pedro I de Castela: particularidades de um testemunho arcaico da General estoria (BNE, MSS/10146)”

Helena Gracià Castejón (Universitat de Barcelona), “La representación de la chambre de beautés en la producción miniada del Roman de Troie y la Histoire ancienne (siglos XIV-XV)”

Valentina Prosperi (Università di Sassari), “Omero e il mito troiano nella pittura d’arredo tra Quattro e Cinquecento”

Alexandrina

Christophe Thierry (Université Lumière Lyon 2), “Errance et dérive d’un Macédonien en Orient: l’Alexander d’Ulrich von Etzenbach (dernier quart du XIIIe siècle)”

Stefano Benenati (Scuola Normale Superiore di Pisa), “La réception de la Matière d’Alexandre le Grand au XVe siècle. Les deux versions du Livre des hystoires du miroer du monde”

Recensiones

Bibliographia