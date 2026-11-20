Tables et index des numéros 1 à 200 de Poétique établi par Michel Charles

"Une habitude : la publication du centième numéro de Poétique avait été accompagnée de celle d’un index (« Vingt-cinq ans de Poétique, 1970-1994 ») ; en 2020, les cinquante ans de la revue ont été l’occasion de compléter cet index et de couvrir les années 1970-2019 (numéros 1 à 186). Aujourd’hui paraît le numéro 200. On trouvera sur le site de notre éditeur et sur celui de CAIRN un nouvel index sur le modèle des précédents. Il couvre les numéros 1 à 200 (1970-2026) et il est appelé à être périodiquement mis à jour.

C’est que l’on veut croire à son utilité : utile pour les recherches usuelles ; utile pour la mise au point de projets, voire apte à suggérer des sujets de recherche ; utile aussi à qui s’intéresse ou s’intéressera à la vie de la revue, ses choix, ses inflexions, sa place dans le paysage scientifique.

Mais ce qui le rend peut-être particulièrement utile dans le cas de Poétique tient à la politique éditoriale de la revue. Elle ne commande pas d’articles et n’organise donc pas de publications collectives. À mesure que les institutions universitaires et les organismes de recherche multipliaient les programmes, Poétique s’efforçait en effet de rester ouverte à la diversité et à l’imprévisibilité des travaux individuels, avec l’idée que, quelle que fût l’efficacité d’un programme et d’un effort collectif, un espace non balisé était nécessaire.

Assez curieusement, le flux d’arrivée des articles comporte déjà des ébauches d’organisations spontanées qu’il suffit de consolider et de mettre en lumière (les « dossiers »). Pour le reste, un index jouera son rôle. Dans le cas des publications collectives mentionnées plus haut, il y a une intervention préalable de l’éditeur, qui pose le thème. Dans le cas d’une revue comme Poétique, l’index (de même que l’inévitable construction des sommaires) est aussi une intervention, mais elle vient après coup. Tenue de ne pas trahir les choix des auteurs, sa marge de manœuvre est faible et l’opération assez périlleuse. L’intervention qui les explicite reste en tout cas discrète et non contraignante : le lecteur fera ce qu’il voudra des listes de noms et de concepts." — M.C.

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