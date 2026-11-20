"Des genres littéraires : le poème en prose et sa généalogie, par le biais d’une étude sur Chateaubriand ; l’épopée renaissante, avec de puissantes réflexions d’époque sur les ordres artificiel et naturel. Une incursion chez Molière et l’analyse d’un dénouement venu de loin. Des figures du discours : la troublante et séduisante métalepse revue dans l’histoire de ses usages romanesques ; l’étonnante syllepse modale, que l’on vient d’inventer ici même. Enfin des débats serrés et féconds à partir et autour de l’œuvre de Gérard Genette : le rapport complexe à l’Histoire, la question fondamentale du narrateur."

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Sommaire

Pascal Durand, « « Le lac battait ses bords ». Horizon du poème en prose chez Chateaubriand », p. 155-168

Bruno Méniel, « Poétique de l’ordre artificiel dans l’épopée à la Renaissance », p. 169-187

Marc Escola, « Sortir de L’École des femmes. Poétique et génétique théâtrale », p. 189-202

Narratologie / Genette

Frank Wagner, « Introduction à la syllepse modale », p. 203-224

Jérémie Alliet, « Métalepse, fonction de régie et mise en abyme dans le roman du xixe siècle », p. 225-247

Jérémy Naïm, « Genette historien. Ébauche d’un portrait (possible) », p. 249-259

Discussions critiques

Vincent Jouve, « Enquête sur la mort (supposée) du Narrateur », p. 261-274

David Turgeon, « Sur une « vaste querelle ». Dorrit Cohn, Gérard Genette et la focalisation externe », p. 275-288

« L’index des numéros 1 à 200. Pourquoi un index », p. 289

« Poétique LVII, 2026. Index », p. 291