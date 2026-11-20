Le centenaire de la naissance de Michel Foucault est

l’occasion d’un bilan critique et prospectif sur l’œuvre sans

doute la plus commentée et mobilisée du xxe siècle, dans la

philosophie et les sciences sociales. Une œuvre d’autant plus

difficilement saisissable que le corpus posthume n’a cessé

d’augmenter, suscitant un renouvellement continu des

lectures. C’est indissociablement le statut de la pratique

intellectuelle de Foucault qui requiert aujourd’hui un bilan

collectif. Philosophe ? Historien ? Dans un entretien de 1975,

Foucault récusait toutes ces étiquettes : « Je suis un artificier.

Je fabrique quelque chose qui sert finalement à un siège, à

une guerre, à une destruction. Je ne suis pas pour la

destruction, mais je suis pour qu’on puisse passer, pour qu’on

puisse avancer, pour qu’on puisse faire tomber les murs. »

Ainsi Foucault n’a-t-il cessé d’avertir que son œuvre ne devait

pas susciter l’exégèse, mais servir de « boîte à outils » et

d’instrument de luttes. Cette image a beaucoup contribué à la

fécondité durable de ses « usages », tant dans les sciences

sociales que dans l’activisme militant, mais aussi à des appropriations qu’on peut juger souvent

arbitraires ou projectives. De surcroît, la gloire de Foucault tient à ce qu’il a souvent été érigé en

prophète de notre temps : biopolitique, société de surveillance, capital humain, néolibéralisme,

etc. Elle tient également, sur le versant négatif, aux accusations répétées d’avoir nourri le

relativisme, le différentialisme ou encore les « politiques de l’identité ». L’objectif de ce dossier

est de faire le point sur ces questions, et de réfléchir avec (et parfois contre) Foucault sur ces questions.

—

Sommaire

Prochainement disponible en ligne via Cairn…

Éditorial par Yves Charles Zarka, La trilogie conceptuelle de Foucault

I – DOSSIER : Foucault aujourd'hui : usages et mésusagesSerge Audier, Présentation

Michael C. Behrent, À quoi pensait le jeune Foucault ? Une reconstruction de sa première philosophie

Jean-Marc Durand-Gasselin, La vérité, le savoir et la raison du grotesque chez Foucault

Marion Farge, Foucault et la psychanalyse : critiques et usages

Arianna Sforzini, Éthique et esthétique de la dissonance. Les « hermaphrodites infâmes » de Michel Foucault

Vincenzo Sorrentino, Foucault et l’importance politique du rapport de soi à soi

Serge Audier, Foucault et le néolibéralisme : critique prophétique ou tâtonnement politique ?

Luca Paltrinieri, La « nature » du biopouvoir. Foucault entre anti-naturalisme et bio-histoire



II – VIE POLITIQUEVirginie Tournay, Vers une diplomatie offensive ? Entre médiation et conflictualité dans l’espace informationnel

Amélie M. Chelly, Juifs et Iraniens : des affinités culturelles millénaires



III – VIE INTELLECTUELLE : HOMMAGE À JÜRGEN HABERMAS (1929-2026)Jean-Marc Durand-Gasselin, Présentation

Isabelle Aubert, Jürgen Habermas, « conscience du temps présent »

Christian Bouchindhomme, La disparition de Jürgen Habermas : ne tournons pas la page trop vite…

Alexandre Dupeyrix, Ce que peut encore la philosophie

Jean-Marc Durand-Gasselin, Habermas et la vie mouvementée du dialogue

Jean-Marc Ferry, Hommages « anecdotiques » à mon maître en philosophie

Stéphane Haber, Une trajectoire qui éveille certaines perplexités

Marie-Anne Lescourret, « 50 ans de philosophie allemande… »

Clotilde Nouët, Défendre la démocratie, avec et au-delà d’Habermas

Valéry Pratt , Une rencontre avec le penseur cosmopolitique

Gérard Raulet, Un dialogue interrompu

Jean-Marc Durand-Gasselin, Habermas et ses perspectives. Une nécrologie pour l’avenir