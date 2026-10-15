Tout le monde peut intervenir dans les débats portant sur la culture, les arts et la manière dont le public se confronte aux œuvres d’art. Il s’agit d’un acquis démocratique valorisé dans l’espace public. L’important reste toutefois de réfléchir sur les notions employées dans les interventions, les débats, voire les altercations, sur ces thèmes.

Les critiques et analyses du fonctionnement du champ culturel, y compris de l’Éducation artistique et culturelle (EAC), nous y aident. Elles montrent co…

Tout le monde peut intervenir dans les débats portant sur la culture, les arts et la manière dont le public se confronte aux œuvres d’art. Il s’agit d’un acquis démocratique valorisé dans l’espace public. L’important reste toutefois de réfléchir sur les notions employées dans les interventions, les débats, voire les altercations, sur ces thèmes.

Les critiques et analyses du fonctionnement du champ culturel, y compris de l’Éducation artistique et culturelle (EAC), nous y aident. Elles montrent comment s’articulent les « objets » centraux du champ culturel : individu, auteur·rice, art, œuvre, public.

Cet essai les explore, ainsi que le processus par lequel les notions d’art, d’esthétique et de public se sont constituées. Il en explicite les usages dans l’histoire de la culture occidentale (moderne, postmoderne, contemporaine), de même que les rapports entre elles et la politique.

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