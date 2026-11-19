Léa Robin soutiendra sa thèse, intitulée :

Histoire des représentations et des imaginaires de l'unité texte en français prémoderne (1500-1800) : « oüir en escoutant », « voir en lisant »

préparée sous la direction de Claire Badiou-Monferran dans le cadre de l’ANR EcoLe, au sein de l’EA 7345 CLESTHIA et de l’ED 661 de la Sorbonne Nouvelle.

La soutenance aura lieu le lundi 30 novembre à 14 h, en salle Athéna à la Maison de la Recherche (4 rue des Irlandais, 75005 Paris), et sera suivie d’un pot convivial.

Composition du jury

Claire Badiou-Monferran, Professeure à l’Université Sorbonne Nouvelle

Jean-Marie Fournier, Professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle

Gabriella Parussa, Professeure à Sorbonne Université

Élise Pavy-Guilbert, Maîtresse de conférences HDR à l’Université Bordeaux Montaigne Gilles Siouffi, Professeur à Sorbonne Université

Agnès Steuckardt, Professeure à l’Université Paul Valéry Montpellier 3

Résumé

Le « texte », en tant que totalité scripturale unifiée et bornée, est une réalité empirique signalée dès les premiers dictionnaires monolingues de langue française. Pour autant, à l’époque prémoderne, la notion n’est pas encore stabilisée. Cette thèse propose d’historiciser la textualité en construisant une archéologie des unités discursives et textuelles. La spécificité de son approche consiste à aborder l’unité texte à travers le prisme de ses modalités d’appropriation, par l’œil ou par l’oreille. Elle postule que l’existence de cette unité présuppose, pour passer du virtuel au réel, sa reconnaissance par un auditeur ou par un lecteur. Son histoire est donc inséparable d’une histoire des diverses pratiques de lecture – oralisée, silencieuse et déclamée – qui l’ont fait advenir.

Les enquêtes mobilisent, sur un empan diachronique situé entre la Renaissance et la fin du 18e siècle, un corps d’écrits métadiscursifs et métalinguistiques du domaine français – les grammaires de la première modernité, les recueils de remarques et observations sur la langue, les traités de rhétorique, les poétiques et les arts d’écrire, les dictionnaires monolingues – afin de décrire à nouveaux frais la trajectoire conduisant de la dévalorisation du jugement de l’oreille et de l’appropriation vocale qui lui est associée à la valorisation du jugement de l’œil et de la lecture oculaire. Ce passage d’une réception auditive à une réception visuelle des productions écrites se traduit par une mutation de la conception de l’objet textuel, lequel acquiert, à la fin de la première modernité, sa physionomie moderne.

Abstract

The concept of “text,” understood as a unified and bounded scriptural whole, constitutes an empirical reality already attested in the earliest French monolingual dictionaries. Nevertheless, in the early modern period, the notion had not yet reached conceptual stability. This thesis seeks to historicize textuality and to construct an archaeology of discursive and textual units. Its distinctive approach lies in examining the unit text through the prism of its modes of appropriation – by the eye or by the ear. It posits that the existence of this unit presupposes, in order to shift from virtuality to reality, its recognition by a listener or a reader. Its history is thus inseparable from the history of reading practices – oral, silent, or declaimed – that have brought it into being. The inquiry spans a diachronic period from the Renaissance to the late eighteenth century and draws on a corpus of French metadiscursive and metalinguistic writings – early modern grammars, collections of remarks and observations on the french language, treatises on rhetoric, poetics and arts of writing, and monolingual dictionaries. It seeks to describe anew the trajectory that led from the devaluation of the “judgment of the ear” and the vocal appropriation associated with it to the valorization of the “judgment of the eye” and visual reading. This shift from auditory to visual reception of written productions corresponds to a profound transformation in the conception of the textual object, which, by the end of the early modern period, had acquired its modern physiognomy.

