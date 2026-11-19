Journées d’études

ED APESA / Institut ACTE

Du ralentissement à l’immobilité dans l’art

Corps et volumes en pause, à l’arrêt, en attente

20 mars 2027

Appel à communication

« Tout le monde, pensa-t-il, à l’air d’attendre je ne sais quoi,

ou alors d’être furax d’avoir raté quelque chose. »

Ken Kesey, Et quelquefois j’ai comme une grande idée, Éditions Monsieur Toussaint Louverture, 1964, seconde édition française 2015, p.221





Si le vingtième siècle a été celui des grandes avancées, de la mise en mouvement des avant-gardes, de l’accélération de nos mobilités, ne sommes-nous pas aujourd’hui confrontés à un ralentissement voire à une certaine immobilité ?



La succession d’épisodes caniculaires durant l’été 2026 a contraint nos corps à ralentir, rendant physiquement perceptible la difficulté de produire un mouvement, un effort. N’étions-nous pas exposés à la chaleur tels des volumes pratiquement inertes. L’immobilité, voilà peut-être un sujet pour la sculpture contemporaine en décalage vis-à-vis de ses modèles antiques et modernes.

Si nous ne prenons que quelques exemples célèbres, le Discobole attribué à Myron, le Laocoon ou un peu plus proche de nous le David de Michel Ange avec sa position en contrapposto, l’on peut dire que la sculpture occidentale, de l’Antiquité à la Renaissance, a eu pour paradigme d’insuffler mouvement et vie au matériau le plus stable et monolithe qui soit : la pierre. C’est bien à travers cette contradiction – de matériau inerte à l’illusion d’un mouvement – que l’art européen s’est présenté comme un défi de taille auquel les artistes se devaient d’apporter une forme. Au début du vingtième siècle, la modernité s’est emparée de la mobilité comme d’un sujet à part entière, si l’on songe simplement aux futuristes italiens, aux Rotoreliefs de Marcel Duchamp ou à l’Homme qui marche d’Alberto Giacometti. De l’imitation naturaliste des siècles précédents, le mouvement – en tant que phénomène – est devenu concret, physiquement perceptible dans l’espace d’exposition au cours de la modernité, l’exemple le plus significatif étant sûrement les Mobiles d’Alexander Calder. On peut également penser par la suite aux machines de Jean Tinguely, aux Floats de Robert Breer.



Si la mobilité comme phénomène au cœur de l’activité artistique moderne est bien connue à la fois dans sa dimension révolutionnaire, technologique, poétique – en témoigne le simple titre de l’ouvrage majeur de Rosalind Krauss sur la production sculpturale du XXee siècle, Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson (Paris, Éditions Macula, 1ère édition française 1997), cette journée d’étude propose d’interroger un art actuel qui serait enclin au ralentissement voire à l’attente, à l’arrêt, à l’immobilité. Certains exemples peuvent appuyer cette hypothèse, en premier lieu l’artiste autrichien Franz West qui annonce cet état avec son installation Auditorium (1992) où des dizaines de divans sommaires recouverts de tapis permettent au public de s’asseoir, de s’allonger, de se détendre, à l’instar des Sculptures-sièges de Véronique Verstraete, ou encore du Feu de Xavier Veilhan (2000), autour duquel on peut également s’asseoir. Chez ces artistes, s’immobiliser semble être une invitation riche et plutôt agréable, de l’ordre de la paresse ou du ralentissement.



Depuis les écrits de l'artiste Robert Morris, puis ceux de Georges Didi-Huberman, nous savons que certains volumes agissent comme un reflet, en miroir de notre propre corps et de notre situation de spectateur, spectatrice. Dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (Paris, Éditions de Minuit, collection « critique », Paris, 1992, nouvelle édition 2011), G. Didi-Huberman s’attachait à décrire et analyser certaines œuvres du Minimal Art américain dont l’immobilité est des plus marquantes, à l’image du volume en acier parfaitement carré que constitue Die de l’artiste Tony Smith. Lourdement ancrée au sol, parfaitement stable, fixe et silencieuse, cette œuvre fait preuve d’une troublante familiarité – ses dimensions sont inspirées de l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci – et d’une immobilité imperturbable. L’apport de Didi-Huberman était bien de valoriser que, derrière un certain mutisme, l’œuvre porte en elle une dimension d’ordre métaphysique. Ainsi la notion d’immobilité peut-elle être rattachée à l’idée d’une présence signifiante, porteuse de sens au-delà de sa seule matérialité.



En 2022, sur le parvis de La Bourse du Commerce, le sculpteur anglais Charles Ray présentait une sculpture équestre Horse and rider, allant aux antipodes de la symbolique conquérante, viriliste, habituellement donnée à voir par ce genre. Il s’agit d’un autoportrait de l’artiste, corps avachi sur un cheval tête baissée et sans bride, à l’arrêt, dans une situation qui confère à l’égarement le plus total. Au milieu de l’espace public parisien, cette sculpture se présente en contrepoint de la circulation incessante des passants et passantes, elle expose sa fixité, son état d’impuissance à se diriger vers. Il se joue là un état au-delà de l’attente, puisque sans perspective aucune. Avec l’installation monumentale Fossil Opera (2026), également présentée dans l’espace public, Théo Mercier expose trois voitures empêtrées, échouées au sein de dunes sculptées en forme de fossiles et au milieu d’un vaste tas de gravats. D’importants moyens sont ainsi mis en œuvre pour parvenir à l’image d’une civilisation réduite à néant, prenant la forme d’une dystopie. Le temps passé à sculpter cette immense quantité de sable, à lui donner une forme reconnaissable, confère une temporalité étrange à cette œuvre : entre la sublimation de la matière et sa dimension éphémère. L’immobilité étant ainsi elle-même vouée à changer d’état, à redevenir matière insignifiante ou invisible. Le passage d’un état à un autre pourrait être également questionné.

Il apparaît difficile de penser la notion d’immobilité vers une mise en mouvement sans penser à l’art de la performance, à l’image de The Singing Sculpture (1991) du duo anglais Gilbert et Georges, où immobilité et mouvement seraient ainsi sans cesse faits d’allers et retours entre l’artiste et le public confronté aux volumes comme aux corps des artistes. Georgia Sagri, performeuse, invite à s'asseoir, respirer, ne pas avancer, pour produire une expérience, une relation, voire une position politique et une forme d’action. La pensée politique d’un philosophe comme Harmut Rosa, héritier de l’École de Francfort, à travers le concept de résonance – face à l’accélération de nos sociétés capitalistes – peut être un outil clé pour défendre le ralentissement comme action, geste, proposition artistique.



Plusieurs pistes peuvent donc être envisagées afin d’élargir la réflexion autour des notions de ralentissement, d’immobilité, de la pause et de l’arrêt dans le champ de l’art :

- Des volumes déposés, délaissés, des gestes des performeurs, performeuses arrêtés, retenus, l'immobilité envisagée comme un état de suspension, de crise ou d’empêchement.

- Des formes qui invitent à s’asseoir, à se poser, à ralentir, qui impliquent le corps dans une expérience du repos, du désengagement ou du dés-agir.

- De l’immobilité à l’activation : les processus de transformation, de déplacement ou de mise en mouvement par lesquels une forme immobile peut devenir le point de départ d’une action ou d’une expérience.

- De l’immobilité considérée comme une expérience à la fois politique et esthétique entre suspension, empêchement, retrait et résistance au mouvement. Il s’agirait de penser le ralentissement et l’immobilité comme une forme d’action.





Comité scientifique/d’organisation

Comité de pilotage

Doctorantes : Amélie Boulin et Alexandra Sá

Docteur associé : Clément Davenel

Comité scientifique :

Benjamin Sabatier (MCF), Véronique Verstraete (MCF), Sandrine Morsillo (Pr. émérite).

Laboratoire ACTE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Propositions attendues :

Cette journée d’étude se tiendra le 20 mars 2027 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centre Saint-Charles). Afin de favoriser les échanges, la durée des interventions sera de vingt minutes suivies de dix minutes de questions. Les propositions de communication (un titre, 250 mots maximum et une courte notice biographique) doivent être envoyées à jde.immobilite@gmail.com au plus tard le 3 janvier 2027.



Lieu :

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Centre Saint-Charles

47 rue des Bergers 75 015 Paris