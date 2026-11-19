CHAPLIN NOW: 50 YEARS ON

Colloque | 17, 18 et 19 juin 2027

Cinémathèque de Bologne, Italie

L’année 2027 marquera les cinquante ans de la mort de Charles Chaplin, le 25 décembre 1977, ainsi que les soixante-quinze ans de la sortie des Feux de la rampe (1952). Cinquante ans plus tard, que reste-t-il encore à découvrir sur Chaplin ?

Bien des choses.

Treize ans après notre colloque consacré à la naissance de Charlot, le paysage de la recherche sur Chaplin a considérablement changé. Les ressources numériques ont permis d’accéder à des sources autrefois difficiles, voire impossibles à consulter, qu’il s’agisse de journaux locaux, de publications spécialisées, de magazines ou d’archives en arabe, en hindi, en farsi et dans de nombreuses autres langues. Parallèlement, de nombreuses collections, grandes et petites, ont changé de mains ou ont été transmises comme héritages, mettant ainsi au jour des documents jusque-là inconnus ou inaccessibles.

Les Archives Chaplin sont des archives vivantes. Leurs fonds ne cessent de s’enrichir, tandis que le travail continu de catalogage, de numérisation et de mise à disposition des collections ouvre de nouveaux horizons de recherche. Au cours des quinze dernières années, la base de données en ligne www.charliechaplinarchive.org est devenue un outil de référence pour le monde de la recherche, de l’histoire et du documentaire, qui y trouvera de nouvelles perspectives, des documents inédits et des archives d’une richesse essentielle à toute recherche rigoureuse.

Ces avancées nous permettent d’aller au-delà des thèmes qui ont déjà été largement explorés, tout en réexaminant certaines questions familières à la lumière de nouvelles sources et sous un angle nouveau. Elles nous permettent de regarder au-delà des centres établis de la recherche sur Chaplin et de nous demander comment ses films, son image et ses idées ont voyagé, ont été traduits, adaptés, adoptés, et parfois rejetés, à travers le monde.

CHAPLIN NOW : 50 YEARS ON découle du constat suivant : Chaplin n’est pas seulement une figure du passé. Ses films continuent d’être restaurés, redécouverts et réinterprétés, son œuvre continue d’être enseignée, projetée et débattue et son image continue d’apparaître non seulement sur les écrans de cinéma et les plateformes de streaming, mais aussi dans les salles de classe, les musées, les manifestations, l’art urbain, la culture populaire et les réseaux sociaux.

Cinquante ans après sa mort, Chaplin reste d’une brûlante actualité. Nous invitons les chercheurs et chercheuses à soumettre des propositions explorant comment et pourquoi l’œuvre de Chaplin perdure, et ce que de nouvelles recherches peuvent nous apprendre sur une figure dont la postérité culturelle s’est révélée aussi complexe et internationale que sa carrière. Enfin, cet appel repose sur la conviction que le cinéma peut changer le monde, et que l’étudier de près est l’un des meilleurs moyens de comprendre ce qu’il peut encore accomplir.

Ce colloque s’adresse en priorité au grand public, tout en étant ouvert aux spécialistes du cinéma, au monde de la recherche, aux archivistes, aux équipes des cinémathèques et des musées, au corps enseignant et à toutes les personnes passionnées de cinéma. Nous encourageons tout particulièrement les propositions ancrées dans l’histoire, engagées sur le plan culturel et accessibles à un large public, sans pour autant exiger une approche purement théorique ou académique au sens strict.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à présenter de nouvelles découvertes d’archives, des recherches s’appuyant sur des sources locales, régionales et sous-exploitées, des études sur la diffusion et la réception, des expériences pédagogiques et de médiation culturelle, des projets numériques, ainsi que des réponses artistiques. Nous sommes particulièrement intéressés par les approches qui ouvrent de nouvelles perspectives sur Chaplin et qui mettent en lumière des personnes, des lieux, des sources et des histoires jusqu’alors négligés.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, nous apprécions tout particulièrement les projets qui s’appuient sur les collections numérisées des Archives Chaplin. Ce colloque est également l’occasion de célébrer la longue collaboration entre la Cineteca di Bologna et Roy Export (le Bureau Chaplin), ainsi que le travail accompli par la Cineteca pour cataloguer et numériser les Archives Chaplin et les rendre accessibles à la recherche et au grand public.

Le colloque se tiendra à Bologne du 17 au 19 juin 2027, précédant et s’inscrivant dans le programme d’ouverture du festival Il Cinema Ritrovato (19 au 27 juin 2027).



Invités et invitées d’honneur : annonces à venir.

Alors que la sélection de nos conférenciers et conférencières d’honneur est encore en cours, nous vous encourageons chaleureusement à nous soumettre vos propositions.



Thèmes

Les thèmes suivants ont pour but de suggérer des pistes plutôt que de limiter la portée de cet appel à communication. Les propositions portant sur n’importe quel aspect de la vie, de l’œuvre, de la réception ou de l’héritage de Chaplin sont les bienvenues.

Découvrir le cinéma à travers Charlie Chaplin : nouveaux publics, nouvelles approches

Les cinémathèques, les musées et autres institutions dotées de services pédagogiques ont recours depuis longtemps aux films de Chaplin pour initier les enfants et les jeunes au cinéma. Elles y parviennent par le biais de projections, de reconstitutions, de déguisements, de musique et de débats qui s’appuient sur la comédie pour aborder des thèmes tels que la pauvreté, l’exclusion sociale et le totalitarisme. Que se passe-t-il lorsque les nouvelles générations découvrent Chaplin ? Comment le monde éducatif, les cinémathèques, les musées et les autres institutions font-ils aujourd’hui découvrir ses films aux enfants et aux jeunes ? Que se passe-t-il lorsqu’une génération qui a grandi avec les plateformes de streaming, les smartphones et les réseaux sociaux découvre pour la première fois un film muet en noir et blanc ? Que leur apprend Chaplin — et que nous apprennent leurs réactions ? Nous accueillons volontiers les comptes rendus de projets éducatifs, d’ateliers, de supports pédagogiques, de projections, d’expositions et de ressources numériques, et invitons le corps enseignant, les équipes éducatives et les archivistes à présenter et à partager ces expériences, dans le but de renforcer le remarquable réseau international qui continue de démontrer la force intemporelle et inégalée des films de Chaplin.

Quand Charlot passe la frontière

Chaplin est souvent décrit comme un cinéaste « universel » car le mime a permis à ses films de transcender les barrières linguistiques. Pourtant, son succès mondial tient peut-être aussi à son extraordinaire capacité à être traduit, adapté et imité localement. Le Vagabond s’est intégré à divers vocabulaires culturels et a été utilisé pour aborder des réalités sociales et politiques spécifiques : du Caire à Beyrouth, en passant par Tokyo, Téhéran, Mexico et au-delà. Nous encourageons les recherches portant sur la diffusion, la censure, la traduction, les adaptations locales et les interprétations politiques, ainsi que sur les cas de rejet et de résistance. Au Japon, par exemple, le mouvement naissant Prokino s’est en partie défini en opposition au « chaplinisme » et à ce qu’il percevait comme une politique petite-bourgeoise. Nous encourageons tout particulièrement les contributions de collègues travaillant en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Amérique latine, notamment celles qui mettent en lumière de nouvelles archives et des enjeux sous-représentés concernant la diffusion et la réception de Chaplin. Si les propositions présentent un intérêt et une qualité comparables, nous accorderons la préférence aux personnes issues des pays et des contextes culturels abordés, afin de nous assurer que le colloque reflète les perspectives multiculturelles qui sont au cœur de ces questions.

Chaplin au-delà des films : images, mèmes et réappropriations politiques

Aujourd’hui encore, la figure de Charlot et certaines images tirées de l’œuvre de Chaplin sont reprises sous forme de mèmes, de GIF et d’extraits vidéo sur les réseaux sociaux, acquérant ainsi des significations qui restent immédiatement lisibles, quel que soit le contexte. Ces images fonctionnent presque comme un vocabulaire visuel prêt à l’emploi permettant d’évoquer la marginalité, l’oppression, le travail, la résistance et la relation entre l’individu et le pouvoir. Leur réactivation politique et symbolique s’est produite dans des contextes géographiques radicalement différents. Nous invitons les propositions explorant la rémanence de Chaplin dans la culture populaire, les mouvements de contestation, les mèmes, l’art urbain et d’autres formes contemporaines, en mettant particulièrement l’accent sur l’appropriation et la réactivation politique de l’imagerie chaplinienne, et en s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles ces images centenaires continuent de fournir un langage visuel aussi efficace pour les luttes d’aujourd’hui.

Charlot dans la clandestinité : censure, politique et vies après la mort

Chaplin menait une vie underground parallèlement à sa vie publique. Nous invitons les recherches portant sur la distribution pirate, les projections non officielles et la diffusion des films de Chaplin durant les périodes où son œuvre était restreinte, censurée ou politiquement suspecte, de l’Espagne franquiste à l’Amérique de la Guerre froide et au-delà. Comment le public découvrait-il Chaplin lorsque les canaux officiels étaient fermés ou restreints ? Comment ses films étaient-ils interprétés au sein de différentes cultures politiques ? Nous sommes également ouverts aux propositions portant sur l’héritage politique et populaire de Chaplin au fil du temps : de l’art militant et des caricatures politiques à la culture de rue, en passant par les mèmes et d’autres formes d’expression contemporaines.

Penser le cinéma à travers Chaplin

Chaplin fut l’une des figures déterminantes grâce auxquelles les critiques ont commencé à ériger le cinéma en art et le cinéaste en auteur. De Charlot (1921) de Louis Delluc – première étude monographique consacrée à Chaplin et l’une des premières analyses critiques approfondies d’un artiste cinématographique – à la réflexion de Walter Benjamin sur Le Cirque en tant qu’œuvre d’art cinématographique aboutie, Chaplin est devenu à maintes reprises un cas d’école illustrant ce que le cinéma pouvait être. En Italie, La Ruée vers l’or a suscité un débat parmi des écrivains tels que De Benedetti, Gadda et Montale ; ailleurs, Cher Charlie (1958) de Kamel el-Telmissany a constitué un texte majeur aux débuts de la théorie cinématographique arabe. Nous invitons les chercheurs et chercheuses à soumettre des propositions explorant la place de Chaplin dans la critique et la théorie cinématographiques, ainsi que la manière dont la critique, la philosophie et la littérature se sont inspirés de lui pour penser le cinéma, l’auctorialité, la comédie, le regard du spectateur et le statut du cinéma en tant qu’art.

Qui a fait Chaplin ?

Chaplin a longtemps été présenté comme un auteur total, maître des moindres détails de son œuvre. Nous en savons aujourd’hui beaucoup plus sur sa manière de travailler et sur certains de ses collaboratrices et collaborateurs les plus connus. Toutefois, une reconstitution plus complète de l’écosystème professionnel qui l’entourait reste à écrire. Assistants, secrétaires, cameramen, monteurs, musiciens, orchestrateurs, techniciens, intermédiaires, avocats, attachés de presse et bien d’autres encore ont rendu possible le travail de Chaplin. Dans des notes préparées pour la conférence de presse d’Un roi à New York, Chaplin lui-même reconnaissait la valeur personnelle et professionnelle de son équipe. Que peuvent révéler les archives lorsque l’on considère les films de Chaplin non seulement comme l’œuvre d’un auteur exceptionnellement autonome, mais aussi comme le produit d’un système complexe de travail et de collaboration ? Le soixante-quinzième anniversaire des Feux de la rampe offre une occasion idéale d’explorer ces questions à travers la réalisation du film et les nombreuses personnes qui y ont travaillé. Nous encourageons les recherches portant sur n’importe quelle période de la carrière de Chaplin qui mettent en lumière des personnes, des relations et des formes de travail souvent négligées, en accordant une attention particulière aux femmes qui faisaient partie de son cercle créatif et professionnel.

Les actrices des films de Chaplin

Qui étaient ces femmes présentes dans les films de Chaplin, et quelle vie et carrière menaient-elles hors des écrans ? Chacune d’entre elles a laissé une empreinte indélébile et unique sur ces films, même si plusieurs d’entre elles n’avaient que peu ou pas d’expérience à l’écran auparavant et, dans certains cas, n’ont pas poursuivi de véritable carrière cinématographique par la suite. Ce phénomène n’était pas propre à Chaplin ni à cette période, mais il était particulièrement caractéristique des débuts du cinéma et de l’époque du cinéma muet, lorsque les artistes pouvaient passer du théâtre, du music-hall, de la danse ou d’autres formes de divertissement populaire au cinéma sans suivre les carrières cinématographiques plus régulières qui ont ensuite été associées au star-system. Nous invitons à mener de nouvelles recherches sur les actrices et autres femmes qui ont travaillé avec, autour ou aux côtés de Chaplin, en s’appuyant autant que possible sur des archives complémentaires, de la correspondance, des journaux et d’autres sources permettant de faire revivre des vies et des carrières occultées par des récits centrés sur Chaplin.

Chaplin cinéphile

Qu’est-ce que Chaplin regardait, admirait, empruntait, transformait ou réfutait ? Quelles figures du cinéma l’ont influencé ? Quels films a-t-il vus ? Comment ses rencontres avec le cinéma ont-elles façonné son propre travail, et comment réagissait-il aux films et aux cinéastes qui l’entouraient.

Chaplin et les artistes

L’influence de Chaplin sur des générations d’artistes est bien connue, mais les histoires en marge le sont moins. Qui étaient ces créatrices et créateurs moins connus qui ont croisé son chemin, ont correspondu avec lui, l’ont représenté ou ont travaillé dans son sillage ? Qui s’inspire de Chaplin aujourd’hui – dans l’art contemporain, la bande dessinée, le street art, la musique, le théâtre et le cinéma ? Nous accueillons volontiers les propositions qui mettent en lumière de nouveaux noms, de nouveaux documents et de nouveaux liens, ainsi que les études sur l’influence continue de Chaplin sur les différentes formes artistiques.

Une mémoire vivante

Nous accueillons favorablement les recherches fondées sur des documents d’archives récemment découverts ou rendus accessibles, ainsi que les réflexions sur les processus de catalogage, de numérisation et de diffusion numérique.

Charlot dans la presse

Chaplin a été l’une des premières célébrités véritablement mondiales, et il a conservé un témoignage exceptionnel de ses apparitions dans la presse. Comment Chaplin et son service de presse ont-ils collaboré avec les journaux et les magazines pour promouvoir ses films et forger une image de Chaplin homme du peuple ? Que nous révèlent les archives de la presse nationale, régionale et locale que le récit officiel ne mentionne pas ? Et que peut nous apprendre l’expérience extraordinaire de la célébrité vécue par Chaplin sur la notoriété aujourd’hui, à une époque où la relation entre les personnalités publiques, les artistes et leur public a été radicalement transformée par les nouvelles formes de médias et de communication ?

“Our Charlie ?” Chaplin, la Grande-Bretagne et le monde

La relation de Chaplin avec la Grande-Bretagne a été marquée à la fois par une renommée extraordinaire et par une ambivalence persistante, depuis les plumes blanches reçues par Chaplin pendant la Première Guerre mondiale jusqu’à son anoblissement. Quelle place Chaplin a-t-il occupée dans la culture et le cinéma britanniques entre son départ pour les États-Unis et sa mort en 1977 ? Comment a-t-il été commémoré, célébré, critiqué ou revendiqué comme « l’un des nôtres » ?

Modalités de soumission

Toute proposition est bienvenue.

Les propositions de communication (titre, résumé de 500 mots) doivent être rédigées en anglais, français, italien ou espagnol. Elles doivent être accompagnées d’une brève biographie et de vos coordonnées.

Veuillez transmettre vos propositions avant le 22 décembre 2026 à Arnold Lozano (office@charliechaplin.com) et à Cecilia Cenciarelli (Cecilia.Cenciarelli@cineteca.bologna.it). Veuillez indiquer « CHAPLIN NOW 2027 » dans l’objet de votre e-mail.

Pour consulter l’appel à communication dans sa version originale en anglais.

Organisateurs

CINETECA DI BOLOGNA

Gian Luca Farinelli (Directeur),

Cecilia Cenciarelli (Archiviste, Responsable du Projet Chaplin)

Via Riva di Reno, 72,

40122 Bologne, Italie

http://www.cinetecadibologna.it

ROY EXPORT S.A.S.

Arnold Lozano (Directeur)

58 rue Jean-Jacques Rousseau,

75001 Paris, France

www.charliechaplin.com

https://www.charliechaplinarchive.org/