À une époque où les histoires sont souvent présentées comme des instruments d’empathie et de cohésion, Anatomie du récit propose une lecture critique de cette vision. Inspiré par l’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, l’ouvrage explore la place qu’occupent les récits dans la vie sociale, politique et médiatique.

Que faisons-nous lorsque nous racontons une histoire, et que faisons-nous lorsqu’une histoire nous est racontée ? Comme une anatomie, ce livre s’attache à examiner la structure des récits et les rapports de pouvoir qui les traversent. La mélancolie en constitue la trame : omniprésente dans les histoires de notre temps, elle peut être le symptôme d’un malaise, être mobilisée à des fins commerciales ou de propagande, mais aussi devenir une force critique et utopique, capable d’ouvrir la voie à d’autres manières de raconter et d’imaginer la vie collective.

Antonino Sorci est docteur en littérature comparée (Université Sorbonne Nouvelle). Il est actuellement chargé de coordination et de communication événementielles au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), où il contribue à la valorisation de la recherche et à la diffusion culturelle. Chercheur invité à Montréal, Berlin, Sibiu et Oxford, il est l’auteur de La Condition narrative. La fable de l’aristotélisme (Classiques Garnier, 2023). Ses travaux portent sur la poétique, la narratologie et les formes contemporaines du récit.