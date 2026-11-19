Cycle de séminaires et de journées d'études sur l’ironie (2026/2027) : « Comprendre l’ironie Entre psycholinguistique et didactique », séance 3, Université de Brest

Date : 5 mai 2027. Lieu : Inspé de Bretagne, site de formation de Brest. Centre Georges-Michel Thomas. 8 rue d’Avranches, 29200 Brest

Laélia Véron, Frédéric Martin-Achard et Florence Charles proposent un cycle de séminaires de travail interdisciplinaires, ouverts au public, sur l’ironie.

La journée d'études « Comprendre l’ironie Entre psycholinguistique et didactique » constitue le troisième volet de ce cycle, qui s’étend sur l’année 2026/2027. Elle aura lieu a priori le 5 mai 2027 sur le site de formation brestois de l’Inspé de Bretagne, composante de l’UBO. Elle est soutenue par le laboratoire du CREAD (UBO/Rennes 2) et organisée par Florence Charles.

Bien que l’ironie fasse l’objet de différentes descriptions (Baklouti et Bres, 2016), il existe des convergences dans les diverses théorisations qui en sont faites. L’« énonciateur [ironique] adopte un comportement locutoire à double entente » (Berrendonner, 2002), en ce sens que le discours ironique fait interagir deux discours, fait entendre deux voix (Bres, 2010). Il met à distance de manière implicite un discours auquel il feint d’adhérer (Leca-Mercier et Paillet, 2018). Pour ce faire, le discours ironique présente une discordance (Bres, 2010), qui est le signal pour le récepteur de son caractère ironique. Francis Grossmann (2023) le formule autrement en écrivant que l’ironie a pour particularité d’opérer une inversion sémantique. Le discours ironique constitue par conséquent un acte indirect de critique du discours autre qu’il prend pour cible (Véron et Fondu, 2026), l’ironie pouvant revêtir une dimension de contestation, d’interrogation, de rejet ou bien de dérision (Grossmann, 2023).

L’ensemble de ces caractéristiques font de l’ironie une forme d’implicite complexe et polymorphe, dont la compréhension de nature configurationnelle peut ne pas aller de soi et suppose l’apprentissage d’un usage non-littéral du langage qui est spécifique. Le jeune enfant, l’enfant comme l’adolescent doivent notamment apprendre que le dire ironique cache un vouloir dire différent (Prak-Derrington, 2021).

En psycholinguistique développementale, les études écrites en français qui s’intéressent à la compréhension de l’ironie sont rares : par exemple, rôle respectif du lexique et de la prosodie dans la compréhension d’hyperboles ironiques par des enfants âgés de 10 ans (Aguert et Martel, 2016) ; développement de la compréhension de l’ironie (trois niveaux de compréhension) chez des enfants d’âge scolaire (5/11 ans) et rôle du développement conceptuel dans le passage d’une compréhension suffisamment bonne (une compréhension globale mais imprécise) à une bonne compréhension de l’ironie (Ferrara, 2025). D’autres études s’intéressent à la production d’énoncés ironiques, la production précoce (3/4 ans) de premiers énoncés antiphrastiques (Del Ré, Hirsch et Dodane, 2018), les productions ironiques d’adolescents sur un forum de discussion français (Aguert et al., 2012).

Les études en didactique portant sur l’ironie en contexte scolaire sont elles aussi peu nombreuses : analyse, par exemple, d’albums ironiques en littérature de jeunesse (Gaiotti, 2009 ; Tellier, 2020 ; Charles, 2025) ; conceptions de l’ironie dans un corpus de manuels scolaires au collège et au lycée (Charles et Godart-Wendling, 2022) ; choix pédagogiques effectués pour aider des élèves en cycle 2 à mieux détecter et interpréter l’ironie et impact de ces choix sur la compréhension initiale des élèves (Charles et Godart-Wendling, 2023).

Un pan de la recherche en didactique de la littérature se consacre depuis quelques années à l’implicite et à sa compréhension en situation de lecture de récits littéraires fictionnels (Belhadjin et Bishop, 2025 pour une présentation de la recherche « Lire » [Lire l’Implicite dans les Récits à l’École], 2023/2025, laboratoire EMA, Cergy Paris Université). L’ironie y est présentée comme un type d’implicite au niveau de l’organisation du récit. Toutefois, la question spécifique de la compréhension de l’ironie n’est pas abordée. Seule une brève section d’une contribution consacrée à l’implicite dans l’image et dans le rapport texte/image dans des albums pour la jeunesse présente deux exemples ironiques (Belhadjin et Bishop, 2026).

C’est ainsi que le séminaire « Comprendre l’ironie Entre psycholinguistique et didactique » souhaiterait investiguer la question de la compréhension de l’ironie dans deux champs distincts, mais pouvant être contributoires, et faire le point sur des recherches récentes ou actuelles en langue française.

Axes possibles.

- Les représentations et les connaissances des enfants ou adolescents/des élèves à propos de l’ironie

- Les principales difficultés rencontrées pour comprendre l’ironie, en particulier en situation de lecture scolaire d’une œuvre littéraire

- Les différentes compétences en jeu dans la compréhension de l’ironie verbale

- La compréhension de l’ironie à l’oral, à l’écrit

- La mesure de la compréhension de l’ironie verbale en recherche

- La didactisation de théorisations de l’ironie à différents niveaux du cursus scolaire

- Les corpus d’énoncés ou les corpus d’œuvres (littérature dite classique, littérature contemporaine, littérature de jeunesse) pouvant être proposés aux élèves

- L’enseignement de la compréhension de l’ironie

- L’apprentissage de l’ironie hors du champ scolaire

- L’approche de l’ironie en contexte scolaire : une spécificité française ?

- Ironie critique versus ironie complice

Les manifestations d’intérêt sont les bienvenues jusqu’au 1er février 2027.

Pour toute information ou manifestation d’intérêt, écrivez à florence.charles@inspe-bretagne.fr

Références citées

Aguert, M. & Martel, K. (2016). La compréhension des hyperboles ironiques à 10 ans : le rôle de la prosodie et du lexique. Bulletin de psychologie, 542, 103-115.

Aguert, M. et al. (2012). La communication expressive dans les forums de discussion : émotions et attitude ironique chez l’adolescent. Tranel, 57, 63-82.

Baklouti, E. & Bres, J. (2016). Ce qu’ironiser veut dire… De l’usage métadiscursif des termes ironie, ironiser, ironique(ment) dans le texte théâtral et dans le texte journalistique. In G. Salvan et A. Biglari, Figures en discours. L’Harmattan.

Belhadjin, A. & Bishop, M.-F. (2026). L’implicite et la lecture scolaire. ThéoCrit’ vol. 18. Bruxelles : Peter Lang.

Belhadjin, A. & Bishop, M.-F. (2025). De la recherche à la formation : un outil didactique pour favoriser la lecture préparatoire des enseignants. Dans M. Bouchekourte, N. Denizot et S. Petrucci (dir.), Les outils didactiques en question(s) (pp. 67-78). Presses Universitaires de Namur.

Berrendonner, A. (2002). Portait de l’énonciateur en faux naïf. Semen, 15.

Bres, J. (2010). L’ironie, un cocktail dialogique ? Actes du CMLF.

Charles, F. (2025). Ironies en littérature jeunesse. Les Cahiers Robinson, 57, 153-165.

Charles, F. & Godart-Wendling, B. (2023). La fiction animalière comme voix/voie pour appréhender l’ironie à l’école élémentaire ? Pratiques, 199-200.

Charles, F. et Godart-Wendling, B. (2022). Quelle conception de l’ironie dans les manuels scolaires en collège et lycée ? Carnets, Deuxième série – 23.

Del Ré, A., Hirsch, F. & Dodane, C. (2018). L’ironie dans le discours : des premières productions enfantines aux productions des adultes. Cahiers de praxématique, 70 [En ligne].

Ferrara, S. (2025). Vers une conception dimensionnelle de la compréhension du langage chez l’enfant : le cas du langage figuré. Thèse de doctorat soutenue le 6 novembre 2025 à l’Université de Reims Champagne-Ardenne en psychologie, spécialité psychologie du développement.

Gaiotti, F. (2009). Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse contemporaine. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Grossmann, F. (2023). Repérer l’ironie d’une formule : bon courage ! Synergies Pologne, 17, 41-58.

Leca-Mercier, F. & Paillet, A.-M. (2018). Eléments de définition. Dans F. Leca-Mercier & A.-M. Paillet (dir.), Le sens de l’humour Style, genres, contextes (pp. 15-44). Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan.

Prak-Derrington, E. (2021). La feintise de l’ironiste ou l’éthos désaccordé. Dans P. Basso Fossali (dir.), (Dés)accords. À la recherche de la différence propice (pp. 101-115). AFS Editions.

Tellier, V. (2020). L’ironie à l’école : un implicite littéraire ? « L’implicite en lecture : un objet didactique », Workshop par Anissa Belhadjin et Marie-France Bishop, 20 novembre 2020, Gennevilliers [En ligne].

Véron, L. & Fondu, G. (2026). « T’es sérieuse ? » Problèmes politiques de l’ironie. Paris : La Découverte.