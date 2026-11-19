Hybrid 19

Le sens du lieu à l’ère du GPS ? Images mobiles et écritures littéraires

Direction du numéro : Charlie Hewison & Cécile Chatelet

Propos

Dans un ouvrage publié en 2024, Laurence Dahan-Gaida écrit que, si l’usage des systèmes d’information géographiques (SIG) « nous fournit une certitude absolue sur l’endroit où nous nous trouvons, il nous fait perdre en contrepartie notre “sens du lieu” » (78). Quel serait ce « sens du lieu » perdu avec nos usages de la géolocalisation ? La géographie (Harvey, 2009), la phénoménologie (Casey, 1993 ; Malpas, 2018) et, plus récemment, l’écopoétique (Schoentjes, 2015 ; White, 2023) ainsi que l’écocritique (Heise, 2008 ; Filipova, 2022) opposent l’idée du lieu [place en anglais] à celle d’espace [space]. Le lieu, à la différence de l’espace – notion géographique vaste et vague, renvoyant à une étendue indifférenciée – serait ce qui devient signifiant à travers les expériences et les relations qui s’y construisent : « Place is created when experience charges landscape with meaning » (Ryden, 1993). Le lieu serait ainsi un ensemble de rapports incarnés à l’espace, structuré par des pratiques d’orientation et par le rassemblement [gathering] de mémoires, de récits et de relations qui unissent vivants et non vivants (Casey, 1993). Interroger le concept du sens du lieu veut donc dire poser la question des relations (humaines, non humaines, techniques, économiques et infrastructurelles), qui participent à la constitution du lieu, et les médiations qui les rendent perceptibles.

Plutôt que de considérer, depuis la quasi-disparition de la carte papier, que le sens du lieu, central à la fois pour les études écocritiques et les approches cartographiques, est perdu, ce numéro propose d’explorer des écritures audiovisuelles et littéraires qui, à l’ère de la géolocalisation, le reconfigurent. Si un récent numéro de la revue Captures consacré aux imaginaires de la cartographie numérique (d’Avout & Chatelet, 2026) a posé les premiers jalons d’une étude des gestes de création depuis l’utilisation de Google Maps par le grand public, poser la question de nos rapports aux lieux depuis les locative media élargit la perspective – il ouvre à une comparaison des pratiques cinématographiques et littéraires, en différentes langues, et propose de s’intéresser non plus seulement à la carte numérique, mais aux rapports à l’espace en général dès que l’enjeu de la géolocalisation est posé, depuis tous les types d’écran. Car les films, les installations mettant en jeu des images mobiles, les livres papier ou numériques ainsi que la performance posent à nouveaux frais la question du lieu et de notre inscription dans le monde, au moment où notre usage du GPS informe non seulement notre façon de nous déplacer, mais aussi l’ensemble de nos représentations spatiales et environnementales. Smartphones, tracking devices et drones : comment écrire et filmer avec ces nouveaux dispositifs médiatiques géolocalisants ?

Dans les études cinématographiques récentes, divers travaux ont insisté sur la manière dont la création « mobilographique » engage une relation plus médiale, interactive et située avec les milieux filmés (Allard et al., 2014 ; Bégin, 2022), retravaillant l’idée déjà établie selon laquelle le cinéma produit des lieux et nos rapports à ceux-ci plutôt qu’il ne les représente (Sobchack, 2016 ; Maury, 2018) et celle d’une « raison cartographique des images » cinématographiques (Castro, 2011). De ce fait, les œuvres audiovisuelles réalisées à partir de ou avec les dispositifs géolocalisants, qui intègrent ainsi à l’image mobile les nouvelles manières de s’orienter dans les lieux à l’aide d’outils de navigation, de traçage et d’une perception médiée par les SIG, constituent un corpus privilégié pour explorer l’évolution de nos rapports avec cette création de lieu. Une littérature contemporaine préoccupée par la question du lieu à l’ère des locative media semble pour sa part s’engager dans deux voies : celle du défi, pour le livre imprimé, de dire les spécificités de notre nouveau rapport à l’espace depuis l’avènement de Google Maps (à la manière de ce que propose Lucie Rico avec GPS, 2022), et celle d’une « polyvalence médiatique » (Audet & Brousseau, 2011) du fait littéraire, où l’écriture numérique utilise la géolocalisation, cette « donnée partageable, conversationnelle et sémiotique » qui devient ainsi « signifiant et matière poétique à part entière, tout autant que le langage » (Agostini Marchese, 2018).

Que ce soit dans la littérature ou dans les œuvres audiovisuelles, on voit la manière dont ces outils numériques de géolocalisation peuvent être mobilisés comme éléments opératoires de la création artistique, et non pas seulement comme décor. Ces outils sont intégrés à la forme même de ces œuvres, mettant en avant les interactions entre cartographie critique, perception environnementale, enjeux politiques et pratique artistique (Guilló, 2016).

Axes

Ce numéro propose d’explorer les reconfigurations du sens du lieu dans les œuvres audiovisuelles et littéraires à l’ère du GPS notamment, à partir – mais pas exclusivement – des pistes suivantes :

1. Orientation et désorientations

La question de notre capacité à nous repérer se pose d’abord de manière concrète : sait-on encore s’orienter avec une carte numérique sur écran, c’est-à-dire ne pas nous laisser passivement diriger par le GPS, ou ne faisons-nous que traverser l’espace pour arriver à un endroit, sans rien en saisir ?

Le géopositionnement par satellite remodèle aussi une interrogation plus fondamentale : alors que notre position dans l’espace est devenue une donnée presque constamment disponible et livrée avec toujours plus de précision, la question de savoir « où l’on est » est en réalité devenue plus complexe à mesure que les points d’ancrage et les repères fixes sont remplacés par une mobilité accrue et une appartenance à de multiples réseaux qui ne sont pas tous liés au même lieu, ni même à un lieu (Kurgan, 2013).

2. L’ambivalence de la géolocalisation

Lorsque les pratiques artistiques mettent en jeu les dispositifs médiatiques géolocalisés, jouent-elles sur l’ubiquité qu’ils impliquent, nous renvoyant à la possibilité d’être à la fois où nous sommes, et où ils nous proposent d’aller, de nous déplacer efficacement, de voyager virtuellement, ou est-ce qu’au contraire ces œuvres s’appuient sur l’« expérience située » des locative media, appuyant ce que l’artiste Karlis Kalnins décrit lorsqu’elle souligne que la localisation décrit non pas un lieu, mais une situation (Nova, 2009) ?

Les dispositifs géolocalisants nous projettent sur la carte, à l’extérieur de nous-mêmes, sous forme de point rouge ou de coordonnées GPS ; mais la géolocalisation est aussi une ressource contemporaine du mapping à la fois égocentrée et anthropocentrée. Quelles approches du lieu peuvent être redessinées dans les œuvres à partir de ces tensions ?

3. Mémoires spatialisées et co-présences

Les lieux se constituent à travers des relations, des souvenirs et des récits qui n’ont pas tous la même capacité à persister, ou dont certains sont enfouis ou déniés : certaines œuvres travaillent ainsi l’épaisseur mémorielle d’un lieu, et les histoires effacées ou marginalisées qui le constituent. D’autres mettent en lumière des interactions peu visibles constitutives du lieu, en s’attachant aux relations entre les entités humaines, non humaines et les processus environnementaux.

Ces œuvres, notamment celles en réalité augmentée (AR), permettent-elles de mettre au jour ces nœuds temporels ou relationnels négligés ou invisibilisés, notamment en indexant images, récits ou archives à des coordonnées précises, activées par la présence des spectateurices sur un site donné ?

4. Des lieux-palimpsestes

Dans un monde structuré par les infrastructures numériques planétaires, dans quelle mesure les pratiques artistiques peuvent-elles rendre sensible ce que Benjamin Bratton (2015) appelle le stack : cet empilement de couches matérielles, computationnelles et territoriales qui reconfigure nos manières d’habiter et de percevoir les lieux ?

Pourrait-on lire cette approche comme la prolongation, à l’ère numérique, de la logique cartographique inaugurée par Ian McHarg (1969) dans ses cartes écologiques « composites » des années 1970, qui superposaient différentes couches d’information environnementale ?

5. Infrastructures extractives

Avec la géolocalisation, chaque expérience située du lieu est liée à un système infrastructurel et technique globalisé et fondamentalement extractif (Parikka, 2015 ; Parks & Starosielski, 2015). Les pratiques artistiques actuelles rendent-elles perceptibles ces réseaux matériels et économiques qui participent aujourd’hui à la production même de l’expérience localisée de l’espace, ou contribuent-elles au contraire à leur effacement (Cubitt, 2017 ; Farman, 2020) ?

Comment penser, par ailleurs, des pratiques artistiques qui cherchent à rendre sensibles ces infrastructures extractives, tout en dépendant matériellement d’elles ?

Corpus possible

Walks, Janet Cardiff et George Bures Miller, 1991-2019. [28 œuvres audiovisuelles]. Canada.

34 North, 118 West, Jeremy Hight, Jeff Knowlton et Naomi Spellman, 2002. [projet multimédia]. États-Unis.

Pattern Recognition, William Gibson, 2003. [livre imprimé]. États-Unis.

Netherland, Joseph O’Neill, Harper Perennial, 2008. [livre imprimé]. Irlande.

Nine Lives, Scott Hessels, 2009. [film interactif]. Singapour.

A Machine to See With, Blast Theory, 2010. [film interactif]. Royaume-Uni.

Une traversée de Buffalo, François Bon, 2010. [textes et captures d’écran uniquement disponibles en ligne]. France.

Un mage en été, Olivier Cadiot, P.O.L., 2010. [livre imprimé]. France.

The Terrible Privacy of Maxwell Sim, Jonathan Coe, Penguin Books, 2010. [livre imprimé]. Royaume-Uni.

Traques traces, Cécile Portier, 2011. [narration littéraire numérique collective]. France.

Un lieu // Quelqu’un (Google Globe Genie), Christine Jeanney, 2012. [poèmes numériques]. France.

The Bling Ring, Sofia Coppola, 2013. [film]. Etats-Unis.

Programme sensible, Anne-Marie Garat, Actes Sud, 2013. [livre imprimé]. France.

Inner Mapping, Ehmad Ahmad et Stéphanie Abdallah Latte, 2014. [film]. Palestine/France.

Poésie du drone, Hortense Gauthier, 2015 - toujours en cours. [performance audiovisuelle interactive et poésie]. France.

Laisse venir, Pierre Ménard & Anne Savelli, Laisse venir, La Marelle édition, 2015. [livre numérique avec photos]. France.

Nunca e noite no mapa, Ernesto de Carvalho, 2016. [film]. Brésil.

Chauka, Please Tell Us The Time, Behrouz Boochani et Arash Kamali Sarvestani, 2017. [film]. Papouasie Nouvelle-Guinée/Australie.

No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison, Behrouz Boochani, 2018. [livre imprimé]. Papouasie Nouvelle-Guinée/Australie.

Triste tropique - Topographies of Sadness, Damien Rudd et Cécile Coulon, Jean Boite Éditions, 2018. [compte Instagram et livre]. Australie/France.

Midnight Traveler, Hassan Fazili, 2019. [film]. Afghanistan/États Unis/Canada.

Searching for the Perfect Gentleman - an Investigative Journey, Lena Windisch, 2019 [film]. Allemagne.

Reminiscencia, Malicho Vaca, 2021. [travail numérique puis pièce de théâtre]. Chili.

Notes for les sanglières, Elsa Brès, 2021. [installation vidéo]. France.

Swimming Upstream, Jenn E. Norton, 2021. [œuvre AR]. Canada.

GeoMarkr, Leho Galibert-Laisné, 2022. [film]. France.

GPS, Lucie Rico, P.O.L, 2022. [livre imprimé]. France.

Suzume, Makoto Shinkai, 2022. [film]. Japon.

Signal GPS Perdu, Pierre Voland, 2022. [film]. Belgique.

Accidental Animals, Leila Fatima Keita et Felix Klee, 2024. [film]. Allemagne.

Perdre le nord, Carine Krecké, Centre national de l’audiovisuel / Lët’z Arles / Palais Books, 2025. [livre d’artiste, photos, film et installations]. Luxembourg.

Dreamlands Virtual Tour, Olivier Hodasava, 2010 - en cours. [blog]. France.

Mapping the Ancestral Present, Karrabing Film Collective, en cours de création. [œuvre AR]. Australie.

Bibliographie

Agostini Marchese, E. (2018). « Vous êtes ici. Prolégomènes pour une littérature géolocalisée », Hybrid, 5. https://doi.org/10.4000/hybrid.325

Allard, L., Creton, L., Odin, R. (2014). Téléphonie Mobile et Création. Armand Colin.

Audet, R., Brousseau, S. (2011). « Pour une poétique de la diffraction de l'œuvre littéraire numérique. L’archive, le texte et l'œuvre à l’estompe », Protée, 39(1). https://doi.org/10.7202/1006723ar

Bégin, R. (2022). « Mobilographies. Pour un matérialisme écologiste », Cinémas, 30(1). https://doi.org/10.7202/1092306ar

Besse, J.-M., Tiberghien, G.A. (2017). Opérations cartographiques. Actes Sud, École Nationale Supérieure du Paysage.

Bourriaud, N. (2003). GNS. Global Navigation System. Palais de Tokyo, Éditions Cercle d’art.

Bratton, B. (2015). The Stack. On Software and Sovereignty. MIT Press.

Brochot, A., De La Soudière, M. (2010). Autour du lieu. Communications, 87.

Casey, E. S. (1993). Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Indiana University Press.

Castro, T. (2011). La Pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle. Aléas.

Chatelet, C., D’Avout, A., Ost, I. (2024). Cartes invisibles. Littérature, cinéma, politique. Mimésis.

Cubitt, S. (2017). Finite Media: Environmental Implications of Digital Technologies. Duke University Press.

Dahan-Gaida, L. (2024). Littérature et cartographie. Presses universitaires de Vincennes.

De Souza e Silva, A., Sheller, M. (2014). Mobility and Locative Media. Mobile Communication in Hybrid Spaces. Routledge.

Farman, J. (2020). Mobile Interface Theory: Embodied Space and Locative Media. Routledge.

Filipova, L. (2022). Ecocriticism and the Sense of Place. Routledge.

Frith, J. (2015). Smartphones as Locative Media. Polity Press.

Guilló, A. (2016). « Border art et frontières de l'art », antiAtlas Journal, 1. http://dx.doi.org/10.23724/AAJ.7

Harvey, D. (2009). Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom. Columbia University Press.

Heise, U. K. (2008). Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global. Oxford University Press.

Hewison, C. (2026). « Pressing Inwards and Outwards: The Multilayered “Unconsciouses” of Karrabing Digital Media Practices », Arts, 15(11). https://doi.org/10.3390/arts15010011

Kurgan, L. (2013). Close Up at a Distance: Mapping, Technology and Politics. MIT Press.

Malpas, J. (2018). Place and Experience: A Philosophical Topography. 2nd Edition. Routledge. Maury, C. (2018). Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain. Hermann.

McHarg, I. (1969). Design with Nature. American Museum of History.

Monjour, S., Vitali-Rosati, M. (2017). « Littérature et production de l’espace à l’ère numérique. L’éditorialisation de la Transcanadienne. Du spatial turn à Google maps », @nalyses, 12(3).

Nova, N. (2009). Les médias géolocalisés. Comprendre les nouveaux espaces numériques. Fyp.

O’Rourke, K. (2016). Walking and Mapping. Artists as Cartographers. MIT Press.

Parks, L., Starosielski, N. (2015). Signal Traffic. Critical Studies of Media Infrastructures. University of Illinois Press

Parikka, J. (2015). A Geology of Media. University of Minnesota Press.

Ryden, K. (1993). Mapping the Invisible Landscape: Folklore, Writing and the Sense of Place. University of Iowa Press.

Schoentjes, P. (2015). Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique. Wildproject Editions.

Smaill, B. (2018). « An Ecocritical Approach to Documentary Interactivity: Spatial Technologies in a Film Studies Frame », Studies in Documentary Film, 12(3). https://doi.org/10.1080/17503280.2018.1498622

Sobchack, V. (2016). « The Scene of the Screen: Envisioning Photographic, cinematic and Electronic “presence”», Post Cinema: Theorizing 21st Century Film. REFRAME Books.

White, K. (2023). Le mouvement géopoétique. Poesis.

Contributions

3 formats d’intervention seront pris en considération :

· article académique (25 000 signes max., espaces comprises, paratexte compris) écrit en français ou en anglais ;

· travaux de recherche-création présentant des œuvres, des comptes-rendus d’atelier ou des projets de création (une vidéo ou 12 images max ou 8 000 signes max. espaces comprises ; la création doit être accompagnée du paratexte cité après et d’un court texte introductif afin de contextualiser l’œuvre) ;

· recension d’une publication récente en lien avec la thématique du numéro.

Chaque contribution doit être accompagnée du paratexte suivant :

· Une biographie de l’auteur ou l’autrice de la contribution de 300 signes max. espaces comprises

· Un minimum de 5 mots-clefs afin d’optimiser le référencement de l’article

· Un résumé de 1200 signes max. espaces comprises

· Une bibliographie (pour les articles) aux normes APA

Normes rédactionnelles de la revue à suivre impérativement :

https://kdrive.eur-artec.fr/app/share/1045789/243b7c63-1552-42cb-89bd-8fc4e3c20fee

Hybrid est une revue bilingue (français-anglais), numérique et bi-annuelle : https://journals.openedition.org/hybrid/

ArTeC prendra en charge la traduction de chacun des articles acceptés pour la publication (du français vers l’anglais ou vice versa). La revue sera publiée sur OpenEdition Journals, en accès libre complet, avec les Presses universitaires de Vincennes.

Conditions

La cession de droits des œuvres est réalisée à titre gratuit. Les contributeurices acceptent que leurs œuvres soient publiées en accès libre.

Les contributions ne respectant pas les normes et gabarit détaillés ci-avant ne pourront être acceptées. L’utilisation d’un logiciel ou outil IA doit être déclarée dans la contribution.

Date de rendu : 22 février 2027

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Parution : avril 2028