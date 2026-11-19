JEUDI 26 NOVEMBRE

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (Piazza Abate Conforti, 7)

15h00 MOT DE BIENVENUE

LUCA PIETROMARCHI, Président du Seminario di Filologia Francese

Miriam VOGHERA, Coordinatrice du Dottorato in Studi Letterari, Linguistici, Storici e Geografici

Rosario PELLEGRINO, Président du Consiglio Didattico di Lingue e letterature straniere, directeur du CLA

INTRODUCTION

Vincenzo DE SANTIS (Università di Salerno), Agnese Silvestri (Università di Salerno)

SESSION 1



PRÉSIDENCE : Letizia NORCI CAGIANO (Fondazione Primoli)



15h30 Paolo TORTONESE (Université Sorbonne Nouvelle): Le drame du jugement

16h00 Émilie PÉZARD (Université de Poitiers / FoReLLIS): Les critères d’évaluation axiologique du personnage, entre morale et poétique

16h30 Discussion et pause

16h45 Monica PAVESIO (Università di Torino): La revanche de Chimène : de la « Querelle » aux réécritures italiennes et françaises

17h15 Sophie MARCHAND (Sorbonne Université): « Ils disent que tous les personnages en sont vicieux, et que l’auteur a peint les mœurs de trop près. » Lesage et la comédie cynique



17h45 Discussion

VENDREDI 27 NOVEMBRE

PALAZZO INNOVAZIONE – COMPLESSO SANTA SOFIA (Piazza Abate Conforti)



SESSION 2



PRÉSIDENCE : Francesco FIORENTINO (Università di Bari)



9h30 Luca ELFO JACCOND (Università di Ferrara): Civilisation et barbarie en miroir : juger la violence dans Les Prisonniers du Caucase de Xavier de Maistre (1825)

10h00 Elisa PUNTARELLO (Université Lumière Lyon 2 / IHRIM): Un moderne Saint-Just? Flaubert et l’exemplarité (im)morale du républicain

10h30 Discussion et pause

10h45 Éléonore REVERZY (Université Sorbonne Nouvelle): Morales du cycle de Nana

11h15 ALESSIO BALDINI (Université Sorbonne Nouvelle): La « morale désagréable » des personnages du Spleen de Paris de Baudelaire au miroir de la presse

11h45 Discussion et pause

SESSION 3

PRÉSIDENCE : Federico CORRADI (Università di Napoli, L’Orientale)

15h00 Annalisa LOMBARDI (Università eCampus / Università di Macerata): Le désajustement de l’identification : lire Nizan et Guilloux face à l’orientation du texte

15h30 Giulio SANSEVERINO (Università di Trento): La dramaturgie du jugement dans le roman de Camus : L’Étranger, La Peste, La Chute

16h00 Discussion et pause

16h30 Francesca QUEY (Università di Torino): Plume, personnage sans qualités : l’écriture de l’exemple chez Henri Michaux

17h00 Elisa BRICCO (Università di Genova): Effets de lecture, empathie et littérature située dans des récits féminins contemporains

17h30 Discussion et clôture du colloque