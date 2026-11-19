JEUDI 26 NOVEMBRE
ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (Piazza Abate Conforti, 7)
15h00 MOT DE BIENVENUE
LUCA PIETROMARCHI, Président du Seminario di Filologia Francese
Miriam VOGHERA, Coordinatrice du Dottorato in Studi Letterari, Linguistici, Storici e Geografici
Rosario PELLEGRINO, Président du Consiglio Didattico di Lingue e letterature straniere, directeur du CLA
INTRODUCTION
Vincenzo DE SANTIS (Università di Salerno), Agnese Silvestri (Università di Salerno)
SESSION 1
PRÉSIDENCE : Letizia NORCI CAGIANO (Fondazione Primoli)
15h30 Paolo TORTONESE (Université Sorbonne Nouvelle): Le drame du jugement
16h00 Émilie PÉZARD (Université de Poitiers / FoReLLIS): Les critères d’évaluation axiologique du personnage, entre morale et poétique
16h30 Discussion et pause
16h45 Monica PAVESIO (Università di Torino): La revanche de Chimène : de la « Querelle » aux réécritures italiennes et françaises
17h15 Sophie MARCHAND (Sorbonne Université): « Ils disent que tous les personnages en sont vicieux, et que l’auteur a peint les mœurs de trop près. » Lesage et la comédie cynique
17h45 Discussion
VENDREDI 27 NOVEMBRE
PALAZZO INNOVAZIONE – COMPLESSO SANTA SOFIA (Piazza Abate Conforti)
SESSION 2
PRÉSIDENCE : Francesco FIORENTINO (Università di Bari)
9h30 Luca ELFO JACCOND (Università di Ferrara): Civilisation et barbarie en miroir : juger la violence dans Les Prisonniers du Caucase de Xavier de Maistre (1825)
10h00 Elisa PUNTARELLO (Université Lumière Lyon 2 / IHRIM): Un moderne Saint-Just? Flaubert et l’exemplarité (im)morale du républicain
10h30 Discussion et pause
10h45 Éléonore REVERZY (Université Sorbonne Nouvelle): Morales du cycle de Nana
11h15 ALESSIO BALDINI (Université Sorbonne Nouvelle): La « morale désagréable » des personnages du Spleen de Paris de Baudelaire au miroir de la presse
11h45 Discussion et pause
SESSION 3
PRÉSIDENCE : Federico CORRADI (Università di Napoli, L’Orientale)
15h00 Annalisa LOMBARDI (Università eCampus / Università di Macerata): Le désajustement de l’identification : lire Nizan et Guilloux face à l’orientation du texte
15h30 Giulio SANSEVERINO (Università di Trento): La dramaturgie du jugement dans le roman de Camus : L’Étranger, La Peste, La Chute
16h00 Discussion et pause
16h30 Francesca QUEY (Università di Torino): Plume, personnage sans qualités : l’écriture de l’exemple chez Henri Michaux
17h00 Elisa BRICCO (Università di Genova): Effets de lecture, empathie et littérature située dans des récits féminins contemporains
17h30 Discussion et clôture du colloque