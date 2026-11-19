SOCIETY FOR EARLY MODERN FRENCH STUDIES

Colloque Annuel

28 au 30 juin 2027

Oude Abdij Drongen, Ghent

L’Amitié

Call for Papers / Appel à contributions

Le colloque annuel de la Société d’étude de la première modernité française (SEMFS) se tiendra du 28 au 30 juin 2027 à Drongen, Gent autour du thème de l’amitié.

Les communications pourraient aborder (liste non-exhaustive) :

L’amitié et la politique

L’amitié et le genre

L’amitié collaborative

L’amitié et la communauté

L’amitié et l’amour

Vers une amitié queer

L’iconographie et les images de l’amitié

L’amitié lors du conflit

L’amitié et l’inimitié

Nous invitons des propositions de communications traditionnelles de 20 minutes ainsi que des ateliers de communications plus courtes (de 10 minutes).

Veuillez adresser, avant le 27 novembre 2026, une proposition de communication (250 mots : veuillez préciser la longueur / le format de votre communication) à la secrétaire de la Société, Emma Herdman (eh58@st-andrews.ac.uk). Nous vous rappelons que seuls les sociétaires à jour de leur cotisation pourront participer au colloque.

Les intervenants sont priés de fournir une traduction de toute langue autre que l’anglais ou le français.

Nous proposons aux doctorant.es et aux collègues sans subventions des bourses facilitant leur participation à la conférence. Nous proposons aussi des bourses aux collègues avec des responsabilités de soin. Les détails sont disponibles sur notre site web : https://www.semfs.org.uk/conference-bursaries/