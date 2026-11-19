Colloque international du Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie (CRIHAM, Université de Limoges), en collaboration avec le laboratoire Édition, Interprétation et Traduction des textes anciens (EDITTA, Sorbonne Université)

Organisation : Amarande Laffon (Université de Limoges), Mélina Tamiolaki (Université de Crète) et Pierre Pontier (Sorbonne Université)

Ce colloque se propose d’étudier l’histoire et l’évolution de deux notions grecques classiques, l’anarchie et la polyarchie, dont la postérité, considérée du IIIe s. av. J.C. au Ve s. ap. J.-C., se déploie au croisement du politique et du religieux. Il a pour objectif d’analyser la transmission de la condamnation grecque classique, et notamment platonicienne, de l’anarchie et de la polyarchie et son articulation avec l’apologie de la monarchie dans la philosophie politique à l’époque hellénistique et romaine et la pensée judéo-chrétienne.

Jeudi 3 décembre

13h30-14h. Accueil des participants.

A. Les concepts d’anarchie et polyarchie à l’époque classique et hellénistique

Session 1. Présidence : Paul Demont (Sorbonne Université).

14h-14h30, Melissa Lane (Université de Princeton), « Office and anarchia, in Athens and beyond. »

14h30-14h40, Discussion.

14h40-15h10, Louis Granat (Sorbonne Université), « Les Rivaux et leur place dans la tradition socratique de l’éloge de la justice et de la condamnation de l’anarchie. »

15h10-15h20. Discussion.

Session 2. Présidence : Marc-Antoine Gavray (Université de Liège)

15h20-15h50, Nicolas Le Merrer (Université de Brest) & Marion Pollaert (Nantes – CAPhi, CIPh), « Anarchia et pensée de la transgression au IVe siècle av. J.-C. De la surdétermination du terme dans la République de Platon à sa disparition dans celles de Diogène et Zénon de Kition. »

15h50-16h20, Etienne Helmer (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle), « ‘Gouverner les hommes’ : les cyniques sans anarchie, ou l’autre politique. »

16h20-16h40. Discussion.

16h40-17h. Pause.

Session 3. Présidence : Mélina Tamiolaki (Université de Crète)

17h-17h30, Carol Atack (Université de Cambridge), « Anarchy as the origin of political strife: Neopythagorean thought on order in the polis. »

17h30-18h, Hadrien Dutheil (Sorbonne Université), « Restaurer l’unité du royaume séleucide aux IIIe-IIe siècles av. J.-C. : un projet nourri d’influences stoïciennes ? »

18h-18h30. Discussion.

19h30. Dîner.

Vendredi 4 décembre

8h30-9h. Accueil des participants.

B. Condamner ou choisir l’anarchie à l’époque romaine

Session 1. Présidence : Carol Atack (Université de Cambridge)

9h-9h30, Georgia Tsouni (Université de Crète), « Monarchical Wisdom in Cicero’s ‘Platonic’ Dialogues. »

9h30-10h, Anne Boiché (Université de Lausanne), « La condamnation de l’anarchie, dans l’âme et dans le monde, par Philon d’Alexandrie. »

10h-10h20. Discussion.

10h20-10h30. Pause.

Session 2. Présidence : Pierre Pontier (Sorbonne Université).

10h30-11h00, Marion Bellissime (Lyon 2 – HiSoMA), « Comment éviter la fausse note ? Le Principat d’Auguste à la lumière de la métaphore musicale (Cassius Dion, Histoire romaine, 52.14.1-52.41.2). »

11h00-11h30, Grimaldi Ilaria (Université de Salerne), « The Royalty of the One and the Sovereignty of Kronos-Intellect. A Neoplatonic Perspective » (Plotin)

11h30-12h. Discussion.

12h-13h30. Déjeuner.

Session 3. Présidence : Yves Liébert (Université de Limoges).

13h30-14h, Marc-Antoine Gavray (Université de Liège), « Anarchie, absence de pouvoir et retrait de la politique chez Épictète. »

C. La perspective des Pères de l’Église

14h-14h30, Sébastien Morlet (Sorbonne Université), « Anarchie et polyarchie chez Eusèbe de Césarée. »

14h30-15h. Discussion.

15h-15h10. Pause.

Session 4. Présidence : Sébastien Morlet (Sorbonne Université)

15h10-15h40, Anglade Laurent (Université de Lorraine - Metz), « L’épicurisme dans l’œuvre d’Eusèbe de Césarée : monarchie divine contre démocratie des atomes. »

15h40-16h10, Christian Boudignon (Aix Marseille Université), « L’idée d’anarchie chez Grégoire de Nazianze, expérience personnelle et réalité politique. »

16h10-16h40. Discussion.

19h30. Dîner.