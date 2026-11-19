Penser les rapports au XVIIIe siècle : figures d’une notion plurielle

11 décembre 2026, Université Paris Nanterre, Bâtiment Ricœur (Salle des conseils)

Journée d’étude organisée par

Na Kyung Lee (UPN, CSLF/Litt&Phi) (nakyunglee31@gmail.com)

Aurora Librizzi (U. de Pise-UPN, CSLF/Litt&Phi) (aurora.librizzi@phd.unipi.it)

Dans le processus par lequel les auteurs et les penseurs du XVIIIe siècle éclairent le monde, le rapport devient un concept crucial avec lequel chacun joue à sa manière. Cette journée d’étude examine comment la notion s’articule à travers divers domaines, tels que la littérature, les mathématiques, l’esthétique, l’histoire naturelle, la philosophie politique et juridique, etc. Entre quoi ce rapport se situe-t-il ? (entre moi et les choses, la nature, autrui et la société) De quelle nature est-il (proportion mathématique, finalité morale, affinité chimique / rapport général ou particulier) ? À quel objectif sert-il (quelle activité ou science) ? En nous consacrant à ces questions autour de la notion de rapport, nous tenterons d’aborder cette notion difficile et ambiguë, ainsi que son essor.

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Programme de la journée

9:30-10:00 Accueil des participants

10:00-10:10 Présentation de la journée

10:10-10:45 Morgane Legrand (UPN), Science et esthétique des rapports dans les Harmonies de la nature (1815) de Bernardin de Saint-Pierre

10:45-11:20 Yucong Cheng (UPN), Les multiples rapports philosophiques entre les figures féminines et les espaces naturels dans Lettres tahitiennes de Mme de Monbart

11:20-11:55 Aurora Librizzi (UPN-U. de Pise), L’animal et ses rapports : épistémologie et physiologie dans la pensée de Diderot

12:00-14:00 Pause déjeuner

14:00-14:35 Daniel Nunes (U. d’Ottawa-UPN), L’approche originale aux rapports utopiques de Louis Sébastien Mercier : invention de l’uchronie

14:35-15.10 Wooyoung Kim (UPN), Penser la collectivité humaine dans le dictionnaire voltairien : « public », « peuple » et « populace »

15:10-15:45 Matthias Leduc (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L’esprit général de la nation : rapports externes et internes (Esprit des lois, livre XIX)

15:45-16:20 Na Kyung Lee (UPN), « Les lois sont les rapports… » : de quels rapports s’agit-il chez Montesquieu ?