Si l’élargissement de l’analyse topique en direction des littératures orientales n’était pas absent des travaux de la SATOR menés jusqu’ici , c’est la première fois que la revue Topiques choisit de s’y consacrer exclusivement, en donnant à l’enquête topique une ampleur systématique inédite, et en choisissant de déployer les enjeux théoriques et méthodologiques d’un tel élargissement. Les avantages qui résultent de ce dernier apparaissent d’emblée nombreux. […]

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Sommaire

Virginie Tellier, « Une jeune femme brûle la dépouille animale de son époux »

Didier Coste, « Splendeurs et misères des topoï »

Oriane Chevalier, « Traduire la métamorphose de l’esprit-animal en femme depuis la Chine vers l’Occident (1880-1950) »

Xiao xiao Wu, « Du conte chinois à ses réécritures françaises : transformations d’un scénario topique au XVIIIe siècle »

Claudine Le Blanc, « L’échange des têtes : occurrence et récurrence d’un topos entre Inde et Occident »

Thomas Dalle, « Rûmî-Mowlânâ et la mise en poésie de la fanâʾ-baqâʾ : pour une lecture satorienne du passage mystique »

Madeleine Jeay, « Rencontres d’Alexandre au pays de Féminie »